Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в...
Чете се за: 06:12 мин.

Снегорини и обработки срещу заледяване в София, транспортът се движи по разписание

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Снегорини и обработки срещу заледяване в София, транспортът се движи по разписание
Снимка: БТА
На терен в момента работят 61 снегорина в столицата и извършват обработване срещу заледяване в някои райони, каза на брифинг пред журналисти директорът на Столичния инспекторат Николай Недялков.

„Ситуацията на Витоша е добра. Отворени са и двата пътя. Този за „Алеко“ беше затворен между 4:00 ч. и 6:30 ч. заради почистване и опесъчаване“, допълни той.

По думите му към момента няма установени заледявания. „Там, където все още има течове, има пуснати обработки против заледяване“, допълни Недялков.

Той отбеляза, че на места шахтите не са могли да поемат количеството вода. „На места имаше и ниски точки, където няма изградени дъждоприемни шахти и водата се събра. Имаше и други места, където от канализационната мрежа водата се върна обратно на пътното платно“, каза Недялков.

Градският транспорт върви по обичайните маршрути и няма закъснение. По думите му от 8:30 часа автобусите за Витоша се движат по разписание. „Както всеки уикенд от 10:00 ч. до 15:00 ч. пътищата ще бъдат затворени за автомобили, така че гражданите, които искат да се качат в планината, да използват градски транспорт“, допълни той.

На въпрос дали са добре почистени тротоарите в града, директорът на Столичния инспекторат поясни, че след миналия снеговалеж е имало установени нарушения, както и съставени глоби на 46 търговски обекта. „Наложените глоби са с фиш на стойност от 50 лв.“, съобщи Недялков.

„В момента снеговалежът не е в толкова голямо количество, колкото беше предният път. Ако има установени нарушения, то отново ще бъдат съставени санкции“, заяви той.

Градският транспорт в София се движи при зимни условия и изпълнява обичайните си маршрути, съобщиха от пресцентъра на Столична община. В готовност за работа са били 166 снегорина. На територията на общината превалява слаб дъжд премесен със сняг, а във високите части от сняг. През нощта са извършени обработки със смеси против заледяване по улици, по които се движи масовия обществен транспорт в районите „Средец“ , „Оборище“, „Сердика“, „Панчарево“, „Витоша“ и Банкя.“

Оранжев код за четири области в страната и жълт код за 19 области са обявени от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за днешния ден.

#София #снегопочистване

