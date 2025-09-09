БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Видео подвигна нови въпроси около побоя на шефа на полицията в Русе (ОБЗОР)
Слушай новината

Публикуваха нови кадри от боя в Русе, при който пострада полицейският шеф в града. Видеото предизвика противоположни интерпретации от двете замесени страни и постави нови въпроси около инцидента край Дунава. Днес стана ясно, че в нощта на боя към центъра за спешна помощ е имало две повиквания, като едва при второто - в 3 часа и 50 минути, старши комисар Николай Кожухаров е бил закаран в болница. И към момента той остава в интензивно отделение.

След като преди няколко дни в интернет изтече снимка от инцидента край Дунав, днес от сайта "Български елфи" качиха видеоклип от боя в нощта на 3 срещу 4 септември. На него се вижда как Георги Димитров - спътникът на шефа на полицията, доближава автомобила с четиримата младежи. Какво се случва след това? - Версиите на двете страни се разминават.

Кирил Гочев – обвиняем: "Само заради шума, предположението, че съм карал с висока скорост, което отричам, с 40 км максимум съм карал, спътникът на полицая, той застана пред колата. Така и спрях. Тръгва да ме удря през прозореца на колата, после аз отвърнах на удара. В момента със слизането ми бях изблъскан, ударих си главата в колата и нямам никакъв спомен от самия бой“.

Димитров обаче твърди, че е спрял автомобила, който е профучал с голяма скорост край детето и съпругата му, без да се съобрази със знак за задължително спиране.

Георги Димитров: "Аз изръкомахах, афектиран от цялата ситуация, нали, от това, че той не спря на стопа, бързо премина. И, при което автомобилът спря и се чуваха някакви роптаенета там, от стъклото на водача. Заобиколих автомобила и отидох до стъклото, при което той се опита да ме удари – то се вижда много ясно на клипа – как е първоначалното ми движение напред и назад. При което, второто ми движение е виждам, че иска да отвори вратата и исках да блокирам последващ конфликт на ситуацията. И оттам насетне тя вратата вече не можах да я задържа и се отвори и стана вече въпросният скандал.“

От Окръжната прокуратура заявиха, че видеото е част от делото. На клипа е назначена експертиза и ако тя бъде готова до 12 септември, видеото ще бъде представено в Апелативния съд във Велико Търново, където ще бъдат гледани мерките на задържаните на втора инстанция. Столичен адвокат се е заел със защитата на малолетния Станислав Александров, след като негови близки се оплакаха, че имат проблем с намирането на защитник в Русе. Роднините на Жулиен Кязъмов пък са наели варненски адвокат. Близки на задържаните момчета посочиха пред БНТ, че до 1 август наблюдаващият прокурор по делото е бил служител на МВР в Русе. Междувременно, от Окръжния съд излязоха със становище, че делото е било разпределено „при стриктно спазване на Закона за съдебната власт“ чрез единната информационна система за случайно разпределение.

