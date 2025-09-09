Кой е Себастиан Льокорню - новият премиер на Франция?

Себастиан Льокорню, който бе назначен за нов министър-председател на Франция, заемаше поста министър на отбраната повече от три години – през по-голямата част от периода на руската инвазия в Украйна – и е възприеман като дълбоко лоялен, макар и дискретен съюзник на президента Еманюел Макрон.

Едва на 39 години, Себастиан Льокорню се превърна в една от малкото фигури на приемственост в кабинета, въпреки множеството промени в правителството.

Считан за „крайния лоялист“ на Макрон, неговото оцеляване във висшата власт се разглежда като знак за значимостта на ролята му три години и половина след началото на войната в Украйна, както и за доверието, което президентът му гласува.

Според информации той е бил на косъм от това да бъде назначен за премиер още през декември 2024 г., но 74-годишният Франсоа Байру – почти двойно по-възрастен – успял да убеди Макрон, че именно той е по-подходящият избор.

Себастиан Льокорню последователно защитава военната и политическа подкрепа за Украйна, като същевременно стои в сянка и се появява рядко в медиите.

Кариерен политик, новият премиер започва като парламентарен асистент едва на 19 години. Оттогава заема различни министерски постове, след като Макрон идва на власт през 2017 г., и е назначен за министър на отбраната през май 2022 г.

С интерес към политиката още от ранна възраст, кариерата му поставя рекорди по постигане на важни етапи, първоначално в редиците на консервативната партия UMP на бившия президент Никола Саркози.

През 2008 г. става най-младият съветник на френски министър, като се присъединява към Бруно Льо Мер – по-късно дългогодишен финансов министър при Макрон.

През 2015 г. става най-младият президент на френски департамент – Юр в Нормандия, след като е бил кмет на родния си град Вернон.

Завършил публично право, а не елитни институции за администрация или бизнес, които традиционно формират водещите френски лидери, Себастиен Лекорню се стреми да запази връзката си с местната общност.

На 31 години достига министерско ниво, като поема портфейли, включително за околната среда и отвъдморските територии, преди да бъде назначен за министър на отбраната.

Той е близък до дългогодишния вътрешен министър на Макрон и настоящ министър на правосъдието Жералд Дарманен, също бивш член на традиционната десница, преминал към центристкия лагер.

Себастиен Лекорню спечели точки с Макрон, като помогна за организирането на „Големите дебати“ с местни избрани представители, с цел овладяване на протестите на „жълтите жилетки“ срещу високите разходи за живот през 2018–2019 г. |