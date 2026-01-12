За три месеца е задържан съсобственикът на изгорелия бар в Кран Монтана

Съд в швейцарския кантон Вале разпореди днес да бъде задържан под стража за срок от три месеца Жак Морети - съсобственик заедно със съпругата си на бара в планинския курорт Кран Монтана, в който избухна пожар на Нова година, предаде Франс прес.

Съдът на кантон Вале мотивира мярката с факта, че "съществува опасност от бягство на обвиняемия". Въпреки това съдът ще бъде склонен да отмени временното задържане при условие, че бъдат предприети различни мерки, поискани от прокуратурата, включително и внасянето на гаранция, като тези мерки ще се смятат за адекватни за предотвратяване на риска от бягство".

Съпрузите Жак и Джесика Морети, главните заподозрени в разследването на пожара, при който загинаха 40 души и бяха ранени още 116 души, бяха изслушани миналия петък от прокуратурата на главния град на кантон Вале - Сион.

Адвокатите на семействата на жертвите настояваха дни наред да бъдат задържани под стража Жак Морети и съпругата му, като разкритикуваха начина, по който засега властите водят съдебната процедура, особено що се отнася до свободата, предоставена досега на двамата собственици.

Снимки: БТА, архив

По отношение на Джесика Морети прокуратурата посочи миналия петък, че "предвид нейния професионален опит и лични връзки" рискът тя да избяга е по-малък, което предполага приемането на по-малко рестриктивни мерки.

Адвокат Себастиен Фанти, който представлява четири семейства на ранени при пожара, каза, че задържането под стража само на единия от съпрузите не е достатъчно строга мярка.