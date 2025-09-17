БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо...
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо по-голямо в този живот

Чете се за: 00:57 мин.
У нас
И всеки може сам да си направи сметка каква е моята вяра, имам ли надежда за утре, каза патриарх Даниил

"Вярата, надеждата и любовта - няма нещо по-голямо в този живот. И всеки може сам да си направи сметка каква е моята вяра, имам ли надежда за утре. Много хора казват повярвай на себе си, един приятел казва какво да повярвам в себе си ще падна след 2 метра и не мога да се вдигна на кое да вярвам, обаче Бог е силен да ме вдигне. Църквата призовава, отговорността е като чуем камбаната дали ще се отзовем, защото църквата на сила не може да ни направи по-добре, това можем ние - Бог ни е дал тази власт и затова нека ние проявяваме мъдростта, вярата и любовта, за да се радваме и наследим вечни живот в Христово царство", заяви патриарх Даниил.

#патриарх Даниил #17 септември #празник на София

