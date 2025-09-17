БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 01:10 мин.
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пистолет в училище в Хасково: Преглеждат с детектор раниците на децата

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази

Ученикът е задържан, а майката идва и се държи грубо с персонала на учебното заведение

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Двама са задържани, след като вчера деветокласник стреля с газов пистолет през прозорец в Спортното училище в Хасково.

Това са 16-годишният ученик и мъж, който му е предоставил оръжието. Разплитането на случая, който е прецедент за Хасково, продължава, като се изясняват всички детайли.

Стрелбата става по време на голямото междучасие, когато в училището е шумно.

"На голямото междучасие една от ученичките в 9 клас дойде и каза, че ученик има оръжие и аз го заведох до охраната, буквално за ръка хванат и му иззехме оръжието, след което се обадихме на 112, съставиха протокол и прибраха оръжието", заяви Силвия Тенчева, директор на СУ "Ст. Караджа" - Хасково.

Ученикът е задържан, а майката идва и се държи грубо с персонала на учебното заведение. Оказва се, че оръжието е законно притежавано от 57-годишен мъж, който не знаел за липсата му.

"Същият считаше, че пистолетът се намира в жилището му. При извършената проверката в жилището му той се убеди, че пистолетът не е там. При последвалите издирвателни мероприятия се установи, че неговият син, който също е пълнолетен, без знанието на баща си е взел оръжието и го е предоставил на непълнолетния 16-годишен ученик", коментира Мирослав Христов, директор на ОД на МВР - Хасково.

Мъжът е задържан, а в учебното заведение обмислят нови мерки за безопасност.

"Мисля, че превенцията, която от години наред прилагаме със стабилна охрана от лицензирана охранителна фирма и всеки ден дежурят по двама-трима треньори, които обхващат първи и втори етаж, но до този момент не сме използвали металдетектор, за да обискираме учениците", допълни Силвия Тенчева, директор на СУ "Ст. Караджа" - Хасково.

"По случая е образувано досъдебно производство и се наблюдава от Районна прокуратура - Хасково за извършено престъпление по член 325, алинея 1 от Наказателния кодекс за хулиганство", каза още Румен Сираков, районен прокурор на Хасково.

Предстои ученикът да бъде наказан, най-вероятно с преместване в друго учебно заведение.

#Хасково #задържани #газов пистолет #ученици #училище #стрелба

Последвайте ни

ТОП 24

4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
1
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
3
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
4
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
5
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
6
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Регионални

Ново ТикТок предизвикателство? Младежи потрошиха автомобил и застанаха за снимка с него
Ново ТикТок предизвикателство? Младежи потрошиха автомобил и застанаха за снимка с него
Празникът на София: За духа на вярата, надеждата и любовта Празникът на София: За духа на вярата, надеждата и любовта
Чете се за: 03:37 мин.
Ограничават движението на тирове по магистралите в пиковите часове на почивните дни около 22 септември Ограничават движението на тирове по магистралите в пиковите часове на почивните дни около 22 септември
Чете се за: 03:45 мин.
Две коли се сблъскаха на пътя за Гърция край Сандански, има пострадали Две коли се сблъскаха на пътя за Гърция край Сандански, има пострадали
Чете се за: 00:20 мин.
Металдетектор за учениците в Спортното училище в Хасково след стрелбата с газов пистолет Металдетектор за учениците в Спортното училище в Хасково след стрелбата с газов пистолет
Чете се за: 01:12 мин.
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

Празникът на София: За духа на вярата, надеждата и любовта
Празникът на София: За духа на вярата, надеждата и любовта
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
Чете се за: 03:45 мин.
Регионални
Връхлитат ни студ и силен вятър Връхлитат ни студ и силен вятър
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Какви са настроенията в парламента преди гласуването на петия вот...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Убийството на Чарли Кърк: Прокуратурата иска смъртна присъда за...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Протести съпътстват визитата на Тръмп във Великобритания
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Пистолет в училище в Хасково: Преглеждат с детектор раниците на децата
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ