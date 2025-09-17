Пистолет в училище в Хасково: Преглеждат с детектор раниците на децата

Двама са задържани, след като вчера деветокласник стреля с газов пистолет през прозорец в Спортното училище в Хасково.

Това са 16-годишният ученик и мъж, който му е предоставил оръжието. Разплитането на случая, който е прецедент за Хасково, продължава, като се изясняват всички детайли.

Стрелбата става по време на голямото междучасие, когато в училището е шумно.

"На голямото междучасие една от ученичките в 9 клас дойде и каза, че ученик има оръжие и аз го заведох до охраната, буквално за ръка хванат и му иззехме оръжието, след което се обадихме на 112, съставиха протокол и прибраха оръжието", заяви Силвия Тенчева, директор на СУ "Ст. Караджа" - Хасково.

Ученикът е задържан, а майката идва и се държи грубо с персонала на учебното заведение. Оказва се, че оръжието е законно притежавано от 57-годишен мъж, който не знаел за липсата му.

"Същият считаше, че пистолетът се намира в жилището му. При извършената проверката в жилището му той се убеди, че пистолетът не е там. При последвалите издирвателни мероприятия се установи, че неговият син, който също е пълнолетен, без знанието на баща си е взел оръжието и го е предоставил на непълнолетния 16-годишен ученик", коментира Мирослав Христов, директор на ОД на МВР - Хасково.

Мъжът е задържан, а в учебното заведение обмислят нови мерки за безопасност.

"Мисля, че превенцията, която от години наред прилагаме със стабилна охрана от лицензирана охранителна фирма и всеки ден дежурят по двама-трима треньори, които обхващат първи и втори етаж, но до този момент не сме използвали металдетектор, за да обискираме учениците", допълни Силвия Тенчева, директор на СУ "Ст. Караджа" - Хасково.

"По случая е образувано досъдебно производство и се наблюдава от Районна прокуратура - Хасково за извършено престъпление по член 325, алинея 1 от Наказателния кодекс за хулиганство", каза още Румен Сираков, районен прокурор на Хасково.

Предстои ученикът да бъде наказан, най-вероятно с преместване в друго учебно заведение.