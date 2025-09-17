БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 01:10 мин.
Патриархът: Вярата, надеждата и любовта - няма нещо...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Избират песен на София тази вечер

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Запази

Нели Рангелова, Кристина Димитрова и Милена Славова са сред изпълнителите

Избират песен на София тази вечер
Слушай новината

15-ото юбилейно издание на Международния фестивал за поп и рок музика “София” ще се проведе тази вечер, на празника на столицата, от 19:00 ч. в зала 1 на НДК. Фестивалът е едно от най-престижните музикални събития в България, събиращо на сцената любими изпълнители и утвърдени групи от българската поп и рок сцена. През годините той се превърна в платформа за представяне на нови песни и автори, като предоставя възможност за развитие и популяризация на българската музика.

Събитието е част от Календара на културните събития на Столична община и Културния афиш на Министерството на културата 15 поредни години.

Тазгодишното издание се реализира със съдействието и подкрепата на Сдружението на независимите автори, музиканти и певци (СНАМП), което допринася още по-широко за представянето на новите музикални идеи на креативни български автори и изпълнители.

За призовите места тази година се състезават 14 нови песни. В събитието ще участват Маргарита Хранова, Петя Буюклиева, Нели Рангелова, Кристина Димитрова, Милена Славова, Илия Ангелов, Росица Ганева, Милица Божинова, Богдан Томов, Марияна Попова, Искрен Пецов, Даян Неделчев, Венелина Миланова, Виктория Главчева, Гергана Стоянова, Дует с Кауза, Симеон Славев, Юлиян Асенов, Даная Александрова, и групите: Спринт, Хоризонт, Конкурент, Rock Session, Порок.

#песен на София

Последвайте ни

ТОП 24

4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
1
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
3
Актьорът Робърт Редфорд почина на 89-годишна възраст
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
4
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
5
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково
6
Деветокласник стреля с газов пистолет в училище в Хасково

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
3
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
4
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Култура

Фестивалът "Синелибри" се завръща от 10 октомври
Фестивалът "Синелибри" се завръща от 10 октомври
Филмът "Любоф" открива 43-тото издание на "Златна роза" Филмът "Любоф" открива 43-тото издание на "Златна роза"
Чете се за: 00:45 мин.
Панагюрското златно съкровище се завърна у дома (СНИМКИ) Панагюрското златно съкровище се завърна у дома (СНИМКИ)
Чете се за: 00:30 мин.
Изложба за Клеопатра в Мадрид Изложба за Клеопатра в Мадрид
Чете се за: 00:32 мин.
Георги Господинов получи международната литературна награда "Виленица" Георги Господинов получи международната литературна награда "Виленица"
Чете се за: 01:47 мин.
Оригиналът на Панагюрското златно съкровище се завръща за месец в града, където е открито Оригиналът на Панагюрското златно съкровище се завръща за месец в града, където е открито
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Празникът на София: За духа на вярата, надеждата и любовта
Празникът на София: За духа на вярата, надеждата и любовта
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия Алексей Навални е бил отровен, съобщи вдовицата му Юлия
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
Чете се за: 03:45 мин.
Регионални
Връхлитат ни студ и силен вятър Връхлитат ни студ и силен вятър
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Какви са настроенията в парламента преди гласуването на петия вот...
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Убийството на Чарли Кърк: Прокуратурата иска смъртна присъда за...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Протести съпътстват визитата на Тръмп във Великобритания
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Задържаха над половин килограм златни накити на стойност над 78 000...
Чете се за: 01:25 мин.
Криминално
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ