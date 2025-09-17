Избират песен на София тази вечер

15-ото юбилейно издание на Международния фестивал за поп и рок музика “София” ще се проведе тази вечер, на празника на столицата, от 19:00 ч. в зала 1 на НДК. Фестивалът е едно от най-престижните музикални събития в България, събиращо на сцената любими изпълнители и утвърдени групи от българската поп и рок сцена. През годините той се превърна в платформа за представяне на нови песни и автори, като предоставя възможност за развитие и популяризация на българската музика.

Събитието е част от Календара на културните събития на Столична община и Културния афиш на Министерството на културата 15 поредни години.

Тазгодишното издание се реализира със съдействието и подкрепата на Сдружението на независимите автори, музиканти и певци (СНАМП), което допринася още по-широко за представянето на новите музикални идеи на креативни български автори и изпълнители.

За призовите места тази година се състезават 14 нови песни. В събитието ще участват Маргарита Хранова, Петя Буюклиева, Нели Рангелова, Кристина Димитрова, Милена Славова, Илия Ангелов, Росица Ганева, Милица Божинова, Богдан Томов, Марияна Попова, Искрен Пецов, Даян Неделчев, Венелина Миланова, Виктория Главчева, Гергана Стоянова, Дует с Кауза, Симеон Славев, Юлиян Асенов, Даная Александрова, и групите: Спринт, Хоризонт, Конкурент, Rock Session, Порок.