Проверка и психолози в 138-о училище след задържането на директора

От Районното управление по образование днес ще са в 138-о училище в София, за да разговарят с учители и родители. Има готовност за осигуряване на психолози, които да окажат подкрепа на учениците след като вчера директорът на училището беше задържан, заради скрити камери в тоалетните.

По информация на "По света и у нас", камерите са около 20 и кабелите на всички водят към кабинета на директора. Според наши източници, сигналът е подаден в СДВР от родители на деца. Проверява се и дали директорът е имал видеоархив, събиран от видеокамери, както се твърди в сигнала. По случая е образувано досъдебно производство.

От Министерството на образованието и от Регионалното управление на образованието съдействат на разследването. От там уточняват, че директорът е назначен след спечелен конкурс през февруари 2024 година. До този момент няма информация за постъпили сигнали срещу него, свързани с предмета на разследването. През пролетта на тази година срещу него e подаден сигнал от учители за организацията на работата в училището.

Образувана е проверка, която е установила административни пропуски и са дадени предписания. Очаква се повече информация и от полицията.