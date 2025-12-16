Облачно време през почивните дни, в неделя със слаби превалявания

Облачно ще бъде през почивните дни, а в неделя ще има и слаби превалявания. До края на работната седмица обаче, ще преобладава слънчево време, в много райони с мъгли, на места – трайни.

И утре денят в равнините, котловините и около водните басейни ще започне с мъгли или ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между минус 5° и 1°, в София – около минус 3°, на морския бряг – от 3° до 5°, а максималните, от около 5° в местата с трайна мъгла до 12° в районите с повече слънчеви часове, в София - около 8°.

Преди обяд все още на много места ще има мъгли, но в следобедните часове над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Ще бъде почти тихо, в Източна България и по Черноморието - със слаб югоизточен вятър. И на морския бряг утре, ще преобладава слънчево време, с максимални температури от 10° до 12°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб, по високите части - умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури в курортите ни ще бъдат около 8 - 9°, на Алеко – около 6°.

Ветровито и дъждовно ще бъде на Британските острови. Валежи от дъжд ще има на Скандинавския полуостров, на Пиренеите, на Апенините, както и в западните райони от Балканите. В останалата, по-голяма част от Европа, която е под влиянието на обширен антициклон, ще бъде предимно слънчево, но в много райони с мъгли, на места трайни.

У нас, и през следващите дни ще се задържи слънчево, в часовете преди обяд на много места в равнините, котловините и около водните басейни – с мъгли. Температурите ще се повишат, по-съществено максималните. В събота освен мъгливо, ще бъде и предимно облачно и максималните температури ще тръгнат надолу. В неделя ще бъде предимно облачно. На отделни места, главно в Южна и Източна България, са възможни слаби превалявания от дъжд, а понижението при максималните температури ще продължи.