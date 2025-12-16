БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка
Чете се за: 03:22 мин.
Консултациите при президента продължават с "БСП -...
Чете се за: 00:27 мин.
"Алфа Рисърч": Българите оценяват 2025 г. като...
Чете се за: 08:07 мин.
Ресорната комисия в парламента одобри удължителния Закон...
Чете се за: 03:00 мин.
Президентът към "ДПС - Ново начало": Нужни ли...
Чете се за: 03:55 мин.
"Възраждане" след срещата при президента Радев:...
Чете се за: 01:50 мин.

В "Референдум": Протестите са повлияли на 41% от българите за решението им да гласуват

Чете се за: 00:50 мин.
У нас
В "Референдум": Протестите са повлияли на 41% от българите за решението им да гласуват
Протестите са повлияли на 41% от българите за решението им да гласуват. Това показва проучване на "Галъп Интернешънъл Болкан" за предаването "Референдум".

52 на сто признават, че не са се повлияли от масовите антиправителствени демонстрации през декември. 6% от анкетираните отбелязват, че не гласуват.

Според 67 на сто от участниците в допитването най-голяма нужда от промяна има съдебната система у нас.

Всеки втори смята, че разпределението на публичните финанси също е проблемно. "За" промяна в изборните правила са 39% от анкетираните.

Хората са на мнение, че и от политиците, и от гражданите в най-голяма степен зависи какви промени ще се случват в България. 16 на сто смятат, че най-важна в това отношение е работата на институциите.

#вот #протести #гласуване #референдум

40% искат управление около нова политическа сила, сочи проучване на "Алфа Рисърч"
40% искат управление около нова политическа сила, сочи проучване на "Алфа Рисърч"
"Алфа Рисърч": Българите оценяват 2025 г. като по-успешна за себе си, отколкото за страната и света
Чете се за: 08:07 мин.
97 медала от международни и европейски олимпиади са спечелили отборите ни по природни науки
Чете се за: 02:10 мин.
В навечерието на празниците - харчим от 50 до 500 лева за празнична украса
Чете се за: 01:57 мин.
Напрежение между Народния театър и Министерството на културата
Чете се за: 02:00 мин.
Огромна опашка при старта на "Магазин за хората" в Куклен
Чете се за: 02:37 мин.

Депутатите от бюджетната комисия приеха удължителния закон на първо четене (ОБЗОР)
Депутатите от бюджетната комисия приеха удължителния закон на първо...
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Камери в училищна тоалетна? Задържан е директорът на столичното 138-о училище
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Земеделието под риск: Ще има ли българско мляко и месо на трапезата ни?
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Крачка назад: ЕК смекчава правилата за продажба на нови бензинови и...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Началникът на Пето РУ в София е пуснат под домашен арест
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Източният фланг на НАТО призова за засилване на отбраната срещу...
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Проказа в Хърватия и Румъния: Пациентите са чуждестранни работници
Чете се за: 02:27 мин.
По света
