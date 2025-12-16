В "Референдум": Протестите са повлияли на 41% от българите за решението им да гласуват

Протестите са повлияли на 41% от българите за решението им да гласуват. Това показва проучване на "Галъп Интернешънъл Болкан" за предаването "Референдум".

52 на сто признават, че не са се повлияли от масовите антиправителствени демонстрации през декември. 6% от анкетираните отбелязват, че не гласуват.

Според 67 на сто от участниците в допитването най-голяма нужда от промяна има съдебната система у нас.

Всеки втори смята, че разпределението на публичните финанси също е проблемно. "За" промяна в изборните правила са 39% от анкетираните.

Хората са на мнение, че и от политиците, и от гражданите в най-голяма степен зависи какви промени ще се случват в България. 16 на сто смятат, че най-важна в това отношение е работата на институциите.