Иван Костов: Само градивният протест може да предизвика успешна промяна

Според бившия премиер Иван Костов градивният протест, който дава алтернатива, може да бъде успешен. Костов участва в беседа "Силата на гражданското действие", организирана от Студентски дипломатически клуб и клуб "Политики" в Софийския университет.

Пред изпълнената аула бившият премиер Иван Костов обясни, че отричащият протест може да постигне морална победа, но политически да загуби и да позволи на сатуквото да стане по-силно.

Иван Костов, бивш министър-председател (1997 - 2001): "Само градивният протест може да причини успешна промяна. Защото има потенциал да накара партиите и властите да я реализират. Това е ключово."

Костов припомни протестите от 1996 - 1997 година. Тежката икономическа криза, породила недоволството и дала възможност не само на протестиращите, но и на политиците да предложат алтерантива и изход, което е довело до успеха на протеста.

Иван Костов, бивш министър-председател (1997 - 2001): "Провеждане на предсрочни избори, за да се излезе от политическата криза. Въвеждане на валутен борд, който да спре хиперинфрацията и да стабилизира лева, трето - ускорена приватизация и структурни и икономически реформи и четвърто - поемане на пътя към членство в НАТО и ЕС."

Според Костов ситуацията сега е много по-различна. Няма икономическа и финансова криза, която да притеснява хората и да бъде повод за предлагане на решение и цел.

Иван Костов, бивш министър-председател (1997 - 2001): "При тази висока заетост в страната няма как да се влоши положението, освен това аз споделям очакванията, че влизането на България в еврозоната ще привлече допълнителни инвестиции в страната. И влизането на допълнителни инвестиции ще създаде нови работни места. Вече не може да се създават работни места, които създават ниска добавена стойност, защото самата работна сила в България поскъпна много."

По тази причина днес трябва друга цел, която да бъде обяснена достъпно и припозната от гражданската енергия.

Иван Костов, бивш министър-председател (1997 - 2001): "Алтернатива не са кадровите смени и назначаването на правилните хора на съответните места, както мнозина си мислят. Това е опитвано много пъти и резултатът е плачевен. Алтернатива е единствено правовата държава. ВЪрховенството на закона. Реформата на съдебната власт."

Според Костов на партиите и политиците днес най-трудно е да предложат именно алтернатива, която хората да разбират.