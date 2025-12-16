Иван Костов: Само градивният протест може да предизвика успешна промяна

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Според бившия премиер Иван Костов градивният протест, който дава алтернатива, може да бъде успешен. Костов участва в беседа "Силата на гражданското действие", организирана от Студентски дипломатически клуб и клуб "Политики" в Софийския университет.

Пред изпълнената аула бившият премиер Иван Костов обясни, че отричащият протест може да постигне морална победа, но политически да загуби и да позволи на сатуквото да стане по-силно.

Иван Костов, бивш министър-председател (1997 - 2001): "Само градивният протест може да причини успешна промяна. Защото има потенциал да накара партиите и властите да я реализират. Това е ключово."

Костов припомни протестите от 1996 - 1997 година. Тежката икономическа криза, породила недоволството и дала възможност не само на протестиращите, но и на политиците да предложат алтерантива и изход, което е довело до успеха на протеста.

Иван Костов, бивш министър-председател (1997 - 2001): "Провеждане на предсрочни избори, за да се излезе от политическата криза. Въвеждане на валутен борд, който да спре хиперинфрацията и да стабилизира лева, трето - ускорена приватизация и структурни и икономически реформи и четвърто - поемане на пътя към членство в НАТО и ЕС."

Според Костов ситуацията сега е много по-различна. Няма икономическа и финансова криза, която да притеснява хората и да бъде повод за предлагане на решение и цел.

Иван Костов, бивш министър-председател (1997 - 2001): "При тази висока заетост в страната няма как да се влоши положението, освен това аз споделям очакванията, че влизането на България в еврозоната ще привлече допълнителни инвестиции в страната. И влизането на допълнителни инвестиции ще създаде нови работни места. Вече не може да се създават работни места, които създават ниска добавена стойност, защото самата работна сила в България поскъпна много."

По тази причина днес трябва друга цел, която да бъде обяснена достъпно и припозната от гражданската енергия.

Иван Костов, бивш министър-председател (1997 - 2001): "Алтернатива не са кадровите смени и назначаването на правилните хора на съответните места, както мнозина си мислят. Това е опитвано много пъти и резултатът е плачевен. Алтернатива е единствено правовата държава. ВЪрховенството на закона. Реформата на съдебната власт."

Според Костов на партиите и политиците днес най-трудно е да предложат именно алтернатива, която хората да разбират.

