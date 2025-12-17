Трилогия на всенародното веселие в новогодишната нощ по БНТ 1

Българската национална телевизия ви кани на пищен новогодишен спектакъл в три части.

На 31 декември, сряда, от 20.30 ч. по БНТ 1 започват "Сватбарски мераци". Шоуто, в което всички танцуват, пеят и се веселят на една маса, а поводът е сватба в новогодишната нощ. Наздравици за младоженците ще вдигнат по роднински Николина и Мария Чакърдъкови, Гуна Иванова и нейните внучки – Ива и Велислава Костадинови, Деси Слава и Мими Иванова, Иван и Ивана Дякови. И още – Глория, Илия Луков, Аристос Константину, Райко Кирилов и Йорданка Варджийска, Койнарската духова музика и много други.

Цяло актьорско съзвездие ще ни разсмее до сълзи – Кръстю Лафазанов, Любомир Нейков, София Бобчева, Дарин Ангелов, Мая Бежанска, Филип Аврамов, Албена Михова. Кой ще е младоженец и коя ще е булката, ще има ли сватба или сватовете няма да се разберат – ще стане ясно в новогодишната вечер.

Програмата на БНТ 1 продължава с "Евро Кабаре". Минути преди да сменим левовете в евро, ще подгреем с евъргрийни от Италия, Франция, Испания. Наши домакини в кабарето ще бъдат и Веселин Маринов, Михаела Филева, Виктор Калев, Руслан Мъйнов, Елена Атанасова.

БНТ ще поведе зрителите и на шеметно пътуване из новогодишните си програми. Сцени от Златния фонд на обществената телевизия, вплетени с нови скечове, с изпълнения на стари евъргрийни, с днешни популярни изпълнения на музикални звезди, комедийни актьори, балети, оркестри и ансамбли.

Ще изпратим старата и ще посрещнем новата година в компанията на Тони Димитрова, Васил Найденов, Стефан Димитров и Богдана Карадочева, Орлин Горанов, Любо Киров, Михаела Маринова, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Дони и Нети, Стефан Диомов, както и на младите звезди Тино, Роби, Мона, Димитър и Христо.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

Режисьор на специалната новогодишна програма на БНТ е Димитър Шарков, а отговорен оператор – Емил Дюлгеров.

"Сватбарски мераци", "Евро Кабаре" и "Новите години на БНТ" – шоуто започва на 31 декември от 20.30 ч. и ще забавлява зрителите чак до 1.00 ч. в новогодишната нощ.