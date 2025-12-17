БНТ 2 с богата празнична програма по Коледа и Нова година

В празничните дни около Коледа и Нова година културно-образователният канал на обществената телевизия – БНТ 2, кани зрителите да се потопят в празничния дух с пъстра програма, изпълнена с музика, традиции и богата филмова селекция.

На 25 декември, четвъртък, в деня на Рождество Христово, в 18.30 ч. гледайте на живо от Варна, Русе, Благоевград и Пловдив специалното издание на "Нашето място България". В компанията на талантливи изпълнители и екипите на предаването ви очакват музикални изненади, празнични истории и вълнуващи срещи с хора, които съхраняват духа на българската Коледа.

Вечерта започва с репортера Татяна Кисьова и рапъра 100 Кила, които ще разходят зрителите из бляскаво украсена Варна. Ще прозвучат новите коледни песни на младите хористки от "Студио Палас" и изпълненията на Представителния духов оркестър на Военноморските сили. Приказният балет "Снежанка и седемте джуджета" ще допълни вълшебството на вечерта.

Празничното настроение в Русе ще представи Петя Пантева. "Суинг под коледната елха" ще превърне сърцето на града в истинска сцена на забавление. Русенската опера ще ни потопи в магията на Коледа с рождественски песни. Ще се докоснем до коледни традиции и обичаи, съхранявани през поколенията.

Специални гости на водещата Йорданка Бакалска в РТВЦ Благоевград ще бъдат певицата Бояна Карпатова и народният певец Иван Дяков. Те ще внесат настроение с коледни и народни песни, съчетавайки традиционния дух на празника с модерни музикални акценти. От бабината кухня до празничната трапеза – специална рецепта за коледни сладки с аромат на мед и канела.

Коледният дух нахлува и с музиката на Стефан Вълдобрев от премиерния мюзикъл "Лепило за брада". Изпълнена с топлота история събира деца и родители около елхата. Владислав Севов и камерите на РТВЦ Пловдив ще покажат изпълненията на децата от Академия "Госпожа Опера", артистите и оркестъра на опера Пловдив.

Програмата на БНТ 2 по Коледа и Нова година включва още зрелищни циркови спектакли – Първи международен цирков фестивал "Златен кон" (26 декември) и "120 години българско цирково изкуство" (2 януари).

Зрителите ще могат да видят отново мюзикълите "Баща ми бояджията" (24 декември), "Вражалец" (28 декември), "Братът на бай Ганя Балкански" (31 декември), "Криворазбраната цивилизация" (1 януари), "Зех тъ, Радке, зех тъ!" (2 януари). Освен сериала "Клиника на третия етаж" (всяка делнична вечер от 20.00 ч. по БНТ 2), сред комедийните акценти са и легендарния "Фанфан Лалето" (24 декември), "Баш майсторът" (27 декември), както и богата селекция от анимационни и детски заглавия.

Стоплящи душата изпълнения допълват празничната програма с концерти на Николина Чакърдъкова, Поли Паскова, Илия Луков, "Топ 10 Български танцов фолклор", Мими Иванова, Д2, Коледния концерт на Гвардейския представителен духов оркестър, Кичка Бодурова, Стефан Диомов. Празничната музикална палитра допълват концерти на световни звезди като Стинг (27 декември) и "Ролинг Стоунс" (28 декември). Специална "Наздравица" с песни от Пиринския край очаква зрителите в новогодишната нощ.