Нови открития в некропол край Кайро разказват за Древен Египет преди 4500 години

Нови открития в некропола Абу Сир край Кайро разказват интригуващи подробности за Древен Египет. Италианска археологическа експедиция е успяла да разкрие около половината от долинния храм от комплекса, посветен на култа към бога на слънцето Ра на фараона Ниусере Ини, управлявал преди близо 4500 години по време на Петата династия на Старото царство, обяви египетското Министерство на туризма и на паметниците на културата.

Оказва се, че монументът се простира върху хиляда квадратни метра и се отличава с уникален архитектурен план. Експедицията под ръководството на Масимилиано Нуцоло и Розана Пирели от Торинския и Неаполитанския университети е изкопала около 1,20 метра наноси от Нил и е намерила входа към храма наред с основа от варовикова колона и останки от гранитна колона, която вероятно е била част от главния портик. Открити са и фрагменти от каменната облицовка на стените, ограждащи прохода след входната порта, както и архитектурни елементи като гранитни трегери и врати.

Само два древноегипетски слънчеви комплекса са известни до момента, което прави проучването на храма особено важно, казва генералният секретар на Върховния съвет за антиките Мохамед Исмаил Халед. Германският египтолог Лудвиг Борхард е идентифицирал местоположението на комплекса през 1901 г., но високото ниво на подземните води е попречило на провеждането на разкопки, припомня той.

Нуцоло отбелязва, че екипът е попаднал на рампа, която вероятно е свързвала храма с Нил или с някой от древните ръкави на вечната река. Пирели от своя страна изтъква откритието на голям каменен трегер с йероглифни текстове, които съдържат календар на религиозните празници в храма и името на Ниусере Ини. Сред забележителните находки са и дървени парчета от древноегипетската настолна игра сенет, която прилича на съвременния шах, и останки от керамични съдове, датиращи от края на Старото царство и началото на Средното царство.

Учените предполагат, че след като храмът е престанал да изпълнява ритуалните си функции, е бил преустроен в селище, обитавано от местни хора по време на Първия междинен период.