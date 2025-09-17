Задържаха над половин килограм златни накити на стойност над 78 000 лева

Митническите служители на МП „Лесово“ откриха 510 грама златни накити и монети в дамска чанта на пътничка, пристигнала от Турция.

На 14 септември автомобил с чужда регистрация, пътуващ от Турция за Румъния, е спрян за проверка на граничния пункт. В превозното средство са пътували семейство турски граждани, които заявили, че нямат нищо за деклариране. При щателна митническа проверка обаче в дамската чанта на жената са открити полиетиленови пликове с десетки недекларирани бижута – пръстени, гривни, обеци, колиета и три монети от жълт метал.

Експертиза на вещо лице установява, че изделията са с общо тегло 510 грама, изработени от злато и на стойност 78 574,90 лева. Контрабандните накити са иззети, а по случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Ямбол.

Само от началото на 2025 г. митническите служители на МП „Лесово“ са задържали близо 19 кг златни изделия, укривани в личен багаж, дрехи и по телата на пътници.

Най-мащабният случай е от март, когато при проверка на товарен автомобил бяха открити 14,266 кг златни отливки.



