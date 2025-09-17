Застрашени миниатюрни маймунки ще радват посетителите в зоопарка в Бургас

Двойка червенокоремни тамарини, познати още като белоусти тамарини, пристигнаха в зоопарка в Бургас. Това са първите екземпляри от този вид, които могат да бъдат видени у нас, и тяхното присъствие е истинска атракция както за посетителите, така и за любителите на екзотичната природа, съобщават от зоологическата градина.

Миниатюрните маймунки впечатляват със своето червеникаво коремче, снежнобели устни и пъргавина. Те тежат едва половин килограм, но могат да правят големи скокове и общуват помежду си чрез цели „разговори“ от звуци и жестове. Стещат се в тропическите гори на Амазония – главно в Бразилия, Перу и Боливия.

В природата видът е застрашен поради унищожаване на местообитанията.

Зоопаркът в Бургас активно развива консервационна дейност, като участва в национални и международни програми за размножаване на редки и застрашени животни. Пристигането на червенокоремните тамарини е част от тези усилия и има за цел да подпомогне опазването на вида и повишаването на обществената информираност за значението на биоразнообразието, посочват от зоопарка.