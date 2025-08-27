Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия

Никола Николов - Паскал ще бъде екстрадиран от Сърбия, научи "По света и у нас". За решението на сръбските власти е уведомена Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" в МВР.

Предстои София и Белград да уточнят кога и къде обвиняемият за контрабанда на цигари ще бъде предаден на българските власти. Никола Николов - Паскал беше издирван във връзка с аферата в Агенция "Митници" и е сочен за контрабандист номер едно у нас. Той беше арестуван в края на септември миналата година в Сърбия.