БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Запази

Никола Николов - Паскал беше издирван във връзка с аферата в Агенция "Митници" и е сочен за контрабандист номер едно у нас

паскал екстрадиран сърбия
Слушай новината

Никола Николов - Паскал ще бъде екстрадиран от Сърбия, научи "По света и у нас". За решението на сръбските власти е уведомена Дирекция "Международно оперативно сътрудничество" в МВР.

Предстои София и Белград да уточнят кога и къде обвиняемият за контрабанда на цигари ще бъде предаден на българските власти. Никола Николов - Паскал беше издирван във връзка с аферата в Агенция "Митници" и е сочен за контрабандист номер едно у нас. Той беше арестуван в края на септември миналата година в Сърбия.

#Паскал #Сърбия #екстрадация

Последвайте ни

ТОП 24

"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници, но няма словесен контакт
1
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
3
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
4
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в туристи с АТВ
5
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в...
Строителството на АМ "Хемус": Кога ще бъде пуснато движението по лот 1?
6
Строителството на АМ "Хемус": Кога ще бъде пуснато...

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Европа

Тръмп отново отправи предупреждение към Русия
Тръмп отново отправи предупреждение към Русия
Вдигнаха по тревога изтребители на НАТО заради руски разузнавателен самолет над Балтийско море Вдигнаха по тревога изтребители на НАТО заради руски разузнавателен самолет над Балтийско море
Чете се за: 01:02 мин.
Тръмп за срещата Путин-Зеленски: За танго са нужни двама Тръмп за срещата Путин-Зеленски: За танго са нужни двама
Чете се за: 04:32 мин.
Френският премиер ще поиска вот на доверие през септември Френският премиер ще поиска вот на доверие през септември
Чете се за: 00:45 мин.
Засилена дипломация в Киев: Зеленски обсъжда среща с Путин с американския специален пратеник Засилена дипломация в Киев: Зеленски обсъжда среща с Путин с американския специален пратеник
Чете се за: 02:35 мин.
Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тийнейджъри в капана на руските тайни служби Вербуване, саботаж и шпионаж: Украински тийнейджъри в капана на руските тайни служби
Чете се за: 03:20 мин.

Водещи новини

Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
Все още не е ясно кога ще екстрадират Паскал от Сърбия
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
МС ще предложи днес Мирослав Рашков за главен секретар на МВР МС ще предложи днес Мирослав Рашков за главен секретар на МВР
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
От 2,90 на 11 лева: Ще поскъпне ли посещението при личния лекар? От 2,90 на 11 лева: Ще поскъпне ли посещението при личния лекар?
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Да виждаш със сърцето: Историята на Верка и нейните рози, която...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Дежавю: Пак обещават да стигаме до морето с влак за три часа
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Премиерът вдигна жълт картон на областния управител на Плевен
Чете се за: 06:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ