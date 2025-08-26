БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В Долна баня се провежда първият Европейски шампионат по пожароприложен спорт

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Българин се класира втори при изкачване с щурмова стълба

долна баня провежда първият европейски шампионат пожароприложен спорт
Снимка: БТА
Българинът Михаил Костов стана втори в дисциплината за мъже "Изкачване с щурмова стълба" с резултат от 14,30 секунди на Първият европейски шампионат по пожароприложен спорт, който се провежда от днес до 29 август в Долна баня.

Шампион в дисциплината стана украинецът Юрий Скрипка, който изкачи три етажа със стълба за 13,85 секунди. Медалите и дипломите на победителите връчи председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

При жените победи украинката София Колтенко, която изкачи един етаж със щурмова стълба за 7,17 секунди, която получи своя медал и грамота от вътрешния министър Даниел Митов. В първия шампионат по пожароприложен спорт участие ще взема отбори от осем държави - България, Чехия, Хърватия, Германия, Полша, Румъния, Словакия и Украйна.

Дисциплините, в които ще се състезават мъжки и дамски отбори са "изкачване с щурмова стълба", "100 метрова пътека с препятствия", "Пожарна щафета 4 х 100 м с препятствия" и "Бойно разгръщане от мотопомпа".

снимки: БТА

#шампионат по пожароприложен спорт  #европейско първенство

