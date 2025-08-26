Страни и организации остро осъдиха израелските удари по болница в Газа

Какви са реакциите след убийството на петимата журналисти от водещи световни медии, докато предават новините от Газа?

Европейският съюз нарече удара по болница Насер напълно неприемлив. Асоциацията на чуждестранната преса в Йерусалим поиска обяснения от израелските власти. Реагира и Върховният комисариат на ООН по правата на човека.

Европейският съюз осъди израелския удар срещу болница Насер в Хан Юнис и отново призова Тел Авив да спазва международното хуманитарно право.

Ануар Ел Ануни - говорител на ЕК:

Убийството на петима журналисти, четирима здравни работници и редица цивилни в Газа вчера от израелски удар, насочен към болница "Насер", при който загинаха най-малко 20 души, е напълно неприемливо. Цивилните и журналистите трябва да бъдат защитени съгласно международното право. Цивилните в Газа страдат твърде дълго и твърде много. Повтаряме призива си към Израел да спазва международното хуманитарно право и да гарантира разследването на тези атаки, като отбелязваме изявлението на израелските власти, че ще бъде проведено щателно разследване.

ООН настоява Израел не само да разследва убийствата в Газа, но и да гарантира, че тези разследвания ще дадат резултати.

Тамин Ал-Кийтан, говорител на Службата на ООН за правата на човека:

Израелските власти в миналото са обявявали разследвания на подобни убийства. Разбира се, отговорност на Израел, като окупационна сила, е да разследва. Но тези разследвания трябва да дадат резултати. Все още не сме видели резултати или мерки за търсене на отговорност.

Американският президент Доналд Тръмп, съюзник на Израел, заяви, че не е доволен от ситуацията.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: Не съм доволен от това. Не искам да го виждам. В същото време трябва да сложим край на целия този кошмар. Аз съм този, който изведе заложниците. Аз ги изведох. И сега ни остават вероятно малко по-малко от 20, защото мисля, че един или двама вече ги няма.

Много страни сред тях Турция, Канада, Франция, Великобритания,Германия и Китай също осъдиха атаката срещу болницата.

В Израел е ден на масови протести с искане за край на войната и освобождаване на заложниците. В цялата страна има демонстрации и блокади на пътища.