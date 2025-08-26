Масови протести в Израел: Разследва се убийството на петима журналисти в Газа

Ден на масови протести в Израел с настояване за прекратяване на войната в Газа и освобождаване на заложниците.



Демонстранти блокираха магистрали, палиха гуми и разпънаха огромно израелско знаме със снимки на заложниците пред посолството на САЩ в Тел Авив.

Междувременно Израел обяви, че ще разследва ударите в Газа, при които загинаха петима журналисти от световни медии.

Общо 20 души бяха убити при два удара с дрон по болница "Насер" в град Хан Юнис.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че дълбоко съжалява за инцидента. Говорителят на израелската армия каза, че вече е наредено той да бъде щателно разследван.