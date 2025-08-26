БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българският туристически съюз отбелязва 130 години от създаването си

Борислава Алексова
Всичко от автора
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Шествие от Народния театър до върха на Витоша

Снимка: БТА
Българският туристически съюз отбелязва 130 години организирано туристическо движение.

От Народния театър до върха на Витоша ще се проведе шествие и така Съюзът със стотици любители на планината ще премине по стъпките на първия организиран поход от Алеко Константинов преди точно 130 години.

На 25 август 1895 година Алеко Константинов и група интелектуалци се събират пред Народния театър, с което започват първото масово изкачване на Черни връх.

То се финализира на 27 август. Тогава се провежда и събор на Черни връх, с което пък се поставя началото на организираното туристическо движение в България.

Вижте още във видеото.

#Черни връх #шествие #български туристически съюз #Народен театър #Витоша #Алеко Константинов

