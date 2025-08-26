Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен секретар на МВР заради политическата му неутралност

Премиерът Росен Желязков коментира дали с назначаването на посланиците и на главен секретар на МВР ще се потуши напрежението между "Дондуков" 1 и "Дондуков" 2.

"Самата процедура се случва динамично във времето. По отношение на посланиците се предвижда предварително съгласуване с президента преди МС да направи своите предложения с решение. Това предварително съгласуване има една цел - да се синхронизират вижданията на държавния глава и правителството по отношение на външнополитическата дейност на държавата в лицето на посланиците. Ние отдавна сме изпратили имената в президентската институция. Радостното е, че президентът съгласува тези имена и утре с решение на МС ще му ги предложим. Същото е и с позицията на главен секретар. Утре ще предложим Мирослав Рашков, който изпълнява функцията в момента, за постоянен главен секретар. Предложението ни се базира на работата, политическата неутралност на Мирослав Рашков и неговият потенциал да ръководи структурите в МВР, стоейки далеч от политическите препирни. Все още очакваме президентът да се произнесе по отношение на съгласуването с предложение за председател на ДАНС", каза Росен Желязков.

Желязков обяви, че утре ще бъдат обявени предложенията за посланик в Съединените американски щати.