Строителството на АМ "Хемус": Кога ще бъде пуснато движението по лот 1?

ИЗВЕСТИЯ

Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен...
Чете се за: 03:20 мин.
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 03:25 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

Регионалният министър Иван Иванов направи инспекция на строителството

Регионалният министър Иван Иванов направи инспекция на строителството на първия участък от АМ "Хемус". Трасето е с дължина близо 16 км и се намира между пътен възел "Боаза" и пътен възел "Дерманци".

Движението от пътен възел "Боаза" до пътен възел "Дерманци" трябваше да бъде пуснато още в началото на месец август. Оказва се, че ще бъде пуснато до края на септември. Причината - регионалният министър е недоволен от забавянето на строителните дейности по пътя, който ще бъде между пътен възел "Дерманци" и Плевен.

"БНТ: През октомври миналата година АПИ казаха, че път III-305 ще бъде готов до април тази година, т.е. ще имате вече 4-5 месеца закъснение. Какви санкции ще има за това закъснение неготовността на III-305?

Тази ваша забележка съвсем правилно кореспондира с това всеобщо мнение, което е и на всички партии.
И аз, като представител на БСП. Четирите години безвремие доведоха до това. Неспазване на срокове, спиране на строителство, забавяне на важни инфраструктурни проекти, които в момента се изпълняват.
И затова сме тук днес - за да видим, че всички тези дейности са възстановени, тъй като държавата трябва да продължи напред", заяви Иван Иван.

Пътят от Дерманци до Плевен трябва да бъде готов до края на септември, категоричен е още Иван Иванов.
Дотогава в този участък остава да бъде положена маркировка и да бъдат поставени мантинели, за да може да се пътува безопасно по аутобана.

#Дерманци # АМ "Хемус" #Иван Иванов

