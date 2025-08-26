Забраняват телефоните в училище от ноември?

Идеята на Просветното министерство е да се ограничи времето, което децата прекарват пред екраните
Телефоните в училище най-вероятно ще бъдат забранени. Очаква се забраната да влезе в сила през ноември.
Идеята на Просветното министерство е да се ограничи времето, което децата прекарват пред екраните, като смятат, че така децата ще станат по-концентрирани и по-пълноценни.
По думите на образователния министър учениците в България имат най-голям процент на разсейване - не само в училище, но и извън него заради използването на мобилни устройства.
Според доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие децата в България са на челните места по прекарано време пред екраните, като най-голям процент е за необразователни цели.
"Ако те се ползват за образователни цели, ние сме изготвили нещо като препоръки на училищата - как да ги ползват предимно за образователни цели. И сега има забрана. Тя е за ползване на телефони в час и дори текстът е точно такъв - телефони, но от годините, в които телефоните бяха повече телефони и по-малко смартфони. Днес говорим въобще за екранни устройства, тъй като имаме доказано зловредно въздействие върху децата. Учителите губят в началото минути на всеки час да съберат телефоните, ако те не се ползват през междучасията по време на другите дейности в училище, извън учебните часове, децата ще могат да се концентрират за следващия учебен час. Сега това, което се случва, е бързат да хванат телефона", заяви Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.