Забраняват телефоните в училище от ноември?

Телефоните в училище най-вероятно ще бъдат забранени. Очаква се забраната да влезе в сила през ноември.

Идеята на Просветното министерство е да се ограничи времето, което децата прекарват пред екраните, като смятат, че така децата ще станат по-концентрирани и по-пълноценни.

По думите на образователния министър учениците в България имат най-голям процент на разсейване - не само в училище, но и извън него заради използването на мобилни устройства.

Според доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие децата в България са на челните места по прекарано време пред екраните, като най-голям процент е за необразователни цели.