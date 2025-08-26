Кучето терапевт Смайли изненада пътниците на летището в София

Неочакван четириног посетител изненада пътниците на летище "Васил Левски" - София. Сертифицираното куче терапевт Смайли се погрижи за спокойствието и доброто настроение на заминаващите от Терминал 2. Поводът за неговята поява на летището е по случай Международния ден на кучето.

Терапевтите днес не са само хора. Смайли е първото куче терапевт на фондация "Четири лапи".

"Неговата съдба наистина е доста тежка. Той беше с два счупени задни крака, когато ни го докараха в клиниката, много се страхуваше от хора и процесът на социализация и обучение не беше никак лесен за него, но за щастие наистина стана едно страхотно куче. Това е и нашата цел днес да покажем, че едно осиновено животно и непородисто, живяло на улицата, освен страхотен домашен любимец, при правилни грижи и правилно обучение, може да стане един страхотен работинк и едно истинско терапевтично куче", коментира Антония Рикова, водач на Смайли.

Поне три пъти в седмицата Смайли посещава хора с определени потребности.

"Ние ходим с него в старчески домове, работим с дечица със затруднения в ученето, работим в детската университетска болница, тук, в София. На летището има много хора, знаете, страхуват се от кацане, от излитане. Контактът с едно куче за 10 минути, просто да го погалят, наистина извлича този страх, тази негативна енергия от хората и им помага да станат по-спокойни", посочи Антония Рикова.

Преди да тръгнат на път с домашните си любимци, собствениците трябва да имат предвид няколко задължителин изисквания, съветват специалистите.

"Ако пътуват извън страната, първото нещо е да видят паспорта на техния домашен любимец - дали всичко е наред с него, да видят какво изисква страната, в която пътуват, може би има по-различни ваксинации, може би има други неща, с които трябва да се запознаят. Всяко животно си има пътна чанта. Не забравяйте пътната чанта на животното", каза Мария Петрова, част от комуникационния екип на фондация "Четири лапи".

Стажант-репортер: Дарина Ангелова