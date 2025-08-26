БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Премиерът вдигна жълт картон на областния управител на Плевен

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
Чете се за: 06:27 мин.
У нас
Политически коментари за водната криза, номинацията за главен секретар на МВР и регулацията на атракционите

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
След като даде жълт картон на областния управител на Плевен за справянето с водната криза премиерът съобщи и коя е номинацията му за главен секретар на МВР.

Утре Министерският съвет ще предложи Мирослав Рашков за поста.

Рашков изпълнява и в момента тези функции.

Министерският съвет отдавна е изпратил на президента за съгласуване списък с имената, които предлага за посланици, изтъкна премиерът Росен Желязков.

Президентът вече ги е съгласувал и утре правителството ще ги предложи със свое решение. Кабинетът ще направи още едно предложение: за главен секретар на МВР Мирослав Рашков, който изпълнява тези функции и в момента.

Росен Желязков - министър- председател на Република България:
Това наше предложение се базира на работата на професионалното ръководство на МВР в правителството, политическата неутралност на Мирослав Рашков и неговия потенциал да ръководи структурите в МВР, стоейки далече от политическите препирни. Все още очакваме президента да се произнесе по отношение съгласуването с предложението за председател на ДАНС.

Вътрешният министър Даниел Митов също коментира предложението Мирослав Рашков да бъде назначен за главен секретар на МВР.

Даниел Митов - министър на вътрешните работи:
Ясно е, че под неговото ръководство се работи екипно, работи се добре, вижда се и от резултатите. Така че аз тук нямам никакви съмнения и колебания и забележки. Надявам се полемиката с президентството да е решена.

Председателят на Парламента не смята, че споровете между президента и министерския съвет ще спрат.

Наталия Киселова - председател на Народното събрание:
Аз мисля, че това е игра, която ще продължи да бъде с променлив резултат за едната и другата страна. Според мен в основата на всичко трябва да бъдат интересите ан българските граждани. Тъй като господин Рашков е изпълнявал функциите повече от година - мисля, че е запознат с работата и е добре, че ще бъде определен за главен секретар.

Трима министри ще докладват на премиера за предприетите мерки по решаване на проблема с безводието в Плевен.

Росен Желязков - министър- председател на Република България:
В Плевен за съжаление през годините нито сме имали амбициозен кмет, нито сме имали сериозно отношение към проблемите с водата - не само по отношение на водоизточниците, а по отношение и на огромните загуби. На първо място трябва да се спрат водозагубите. Те са огромни - над 80 % в някои места. Това намалява и дебита, намалява и налягането, намалява качеството на услугата като цяло.

Според Желязков е важно представители на всички, които справедливо протестират в защита на правата на потребителите, да бъдат включени в заседанията на кризисния щаб. За да има граждански контрол върху разходването на публични средства.

Координацията между местната и централната власт трябва да бъде подобрена - затова настоя министър-председателят.

Росен Желязков - министър- председател на Република България:
Ние от София командироваме експерти, чиято работа не е да ходят по общините, за да осъществяват неизпълнени ангажименти, които са имали властите. Тук не подминавам и ролята на областния управител по отношение на такива текущи проблеми. Давам много ясен двуседмичен срок за по-добра координация, в противен случай ще има и персонални промени.
БНТ: Това означава ли, че може областният управител да се раздели с поста си?
Да, приемете, че това е жълт картон за областния управител на Плевен.

Министър-председател смята, че трябва да има предефиниране на проекти, така че да се изгради необходимата водна инфраструктура.

Росен Желязков - министър- председател на Република България:
Подземната инфраструктура никога не се вижда, а тя е най-важната. Ясно е, че кметовете искат да правят неща, които в рамките на своя мандат могат да бъдат видяни, но ние ще насочваме усилията на правителството по управление на ресурса в бюджета преимуществено към ВИК проектите.

По темата с безводието Наталия Киселова изтъкна, че когато председателите на комисии са готови с проектите на решения, те ще бъдат включени в дневния ред на Парламента.

Наталия Киселова - председател на Народното събрание:
Народното събрание не полага тръби, но трябва да се види дали проблемът е само с липсата на вода или със загубата по тръбите.

На фона на зачестилите инциденти с атракциони премиерът е на мнение, че регулацията не следва да създава предпоставки за сериозна намеса в свободната търговска дейност, а да се акцентира върху превенцията.

Росен Желязков - министър- председател на Република България:
С министъра сме обсъдили и затягането на режима за ползването не с търговска цел, а с индивидуална цел на плавателни средства като джетове в това число въвеждането на правоспособност за управлението на джет и забрана за управление на джет за под 18 години.

Гроздан Караджов -вицепремиер и министър на транспорта и съобщенията:
За повечето атракциони - там, където има такива стандарти, ще ги въведем. В Гърция специално за парасейлинга има изискване и там морска администрация наистина се грижи за всичко - те проверяват и сбруята, и катарамите. Сега ние това с новите правила ще го въведем и за нашата морска администрация.

Премиерът заедно с министъра на образованието и патриарха откриха нова детска в Костинброд.

