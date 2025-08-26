Валентина Иванова: Винаги се стремим към максимума

Валентина Иванова смята, че със Стилияна Николова винаги се стремят към максимума. Личната треньорка на грацията е на мнение, че голяма част от задачата е била изпълнена на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро.

На прибиране на родна земя тя благодари за подкрепата, която получават заедно с Николова.

"Знаете, че ние винаги се стремим към максимума. Мисля, че изпълнихме доста голяма част от задачата ни. Имаме още какво да работим, за да станем "златните" момичета, сега сме "сребърните" явно. Поздравявам абсолютно всички, които стоят зад нас, и им благодаря. Благодаря и на нашите две прекрасни семейства, защото те наистина са до нас във всеки един момент".

"Наистина форматът е изключително тежък, двете ни момичета изключително много се постараха. Падна ни една тежест с финала на лентата“, допълни треньорката.

Наставникът говори и за това, което предстои.

"Да, вече сме направили планове за началото на следващата година. Ще започнем с лагер на Белмекен. Сега ни предстои почивка. Ще обсъдим композициите, най-вероятно ще сменим някои от тях, а може и да не сменим, защото програмата е много силна, така че това предстои да обсъдим с останалите членове от екипа."

Тя не пропусна да засегне и темата за подкрепата от родната агитка в Рио. На Мондиала.

"Няма по-хубаво нещо от това. Дори Стили получи специални подаръци от тях. Благодарим им от сърце."

Треньорката говори и за евентуални промени в съчетанията.

"Не във всички композиции, но в някои определено трябва да повишим трудността на съчетанията, а също така и изпълнението. Искам да поздравя световната шампионка, която абсолютно заслужено си изигра съчетанията в многобоя и смятам, че печели с трудност и чистота на изпълнението", заключи Иванова.