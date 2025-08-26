Българският отбор на надеждата с две загуби на световното първенство по футбол за бездомни

Българският отбор на надеждата допусна две загуби на световното първенство за бездомни в Осло. Битката в шампионския поток стартира лошо за представителите ни в турнира, който се провежда в норвежката столица.

Момчетата на треньора Борислав Фернинандов попаднаха в тежка група, а в първия си мач отстъпиха пред ЮАР с 4:7. Срещата започна с ранен аванс за българския състав, но съперникът бързо успя да го преодолее и да вземе добра преднина, която задържа до края на двубоя.

Във втория си мач за деня българските играчи допуснаха поражение и от един от традиционно силните европейски отбори Полша с 2:5

В групата на Отбора на надеждата са още представителите на Босна и Херцеговина, Финландия и Коста Рика. Утре българите ще срещнат финландците и при успех ще запази шансове за класиране сред първите 16 тима в крайното подреждане.

