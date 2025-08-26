БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се...
Чете се за: 03:17 мин.
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали...
Чете се за: 00:47 мин.
БАБХ унищожи 28 хиляди патици заради три огнища на птичи...
Чете се за: 01:10 мин.
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал...
Чете се за: 04:00 мин.
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен...
Чете се за: 03:20 мин.
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 03:25 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

Българският отбор на надеждата с две загуби на световното първенство по футбол за бездомни

Чете се за: 01:07 мин.
Спорт
Българите допуснаха поражения срещу ЮАР и Полша.

Българският отбор на надеждата допусна две загуби на световното първенство за бездомни в Осло. Битката в шампионския поток стартира лошо за представителите ни в турнира, който се провежда в норвежката столица.

Момчетата на треньора Борислав Фернинандов попаднаха в тежка група, а в първия си мач отстъпиха пред ЮАР с 4:7. Срещата започна с ранен аванс за българския състав, но съперникът бързо успя да го преодолее и да вземе добра преднина, която задържа до края на двубоя.

Във втория си мач за деня българските играчи допуснаха поражение и от един от традиционно силните европейски отбори Полша с 2:5

В групата на Отбора на надеждата са още представителите на Босна и Херцеговина, Финландия и Коста Рика. Утре българите ще срещнат финландците и при успех ще запази шансове за класиране сред първите 16 тима в крайното подреждане.

Повече от репортажа вижте във видеото!

#"Отбор на надеждата" #световно първенство по футбол за бездомни

Спортни новини 26.08.2025 г. 20:50 ч.
Спортни новини 26.08.2025 г. 20:50 ч.
Валентина Иванова: Винаги се стремим към максимума Валентина Иванова: Винаги се стремим към максимума
Чете се за: 02:17 мин.
Стилияна Николова: Има още над какво да се стремя Стилияна Николова: Има още над какво да се стремя
Чете се за: 02:17 мин.
Бен Търнър над всички в четвъртия етап от Обиколката на Испания Бен Търнър над всички в четвъртия етап от Обиколката на Испания
Чете се за: 01:30 мин.
Шестима българи излизат в първия ден на световното по джудо за кадети Шестима българи излизат в първия ден на световното по джудо за кадети
Чете се за: 03:22 мин.
Налбантова отстъпи в дебюта си на световно първенство по бадминтон Налбантова отстъпи в дебюта си на световно първенство по бадминтон
Чете се за: 01:12 мин.

Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
От 2,90 на 11 лева: Ще поскъпне ли посещението при личния лекар? От 2,90 на 11 лева: Ще поскъпне ли посещението при личния лекар?
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Да виждаш със сърцето: Историята на Верка и нейните рози, която трогна зрителите на БНТ Да виждаш със сърцето: Историята на Верка и нейните рози, която трогна зрителите на БНТ
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Дежавю: Пак обещават да стигаме до морето с влак за три часа
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
ВиК екипи от цялата страна ще установяват течове и кражби на вода в...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Премиерът вдигна жълт картон на областния управител на Плевен
Чете се за: 06:27 мин.
У нас
Черната пантера е забелязана край Тутракан?
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
