Да виждаш със сърцето: Историята на Верка и нейните рози, която трогна зрителите на БНТ

Признание за БНТ за филма "Розите на Верка", който доказа, че една незряща млада жена може да създаде телевизионен репортаж, стига да получи своя шанс.



Това е единствената българска продукция, номинирана с още 11 филма в документалната категория "Ирис" на един от най-престижните фестивали за европейски телевизионни програми в Берлин.

Автори на филма са Биляна Бонева и Милен Атанасов, а режисьор е Ема Константинова.