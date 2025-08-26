Дежавю: Пак обещават да стигаме до морето с влак за три часа

Очаква се изграждането на ЖП линията Костенец-Септември да завърши до 2029 г. Така след 4 години ще пътуваме до морето за 3 часа. Това стана ясно от думите на вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов, който провери тунела от отсечката, чието прокопаване приключи преди няколко дни.

През март строителните дейности бяха възобновени, след замразяване на работата по обекта през цялата 2024-та година.

Прокопаният тунел и близо два километра и половина.

Целият участък е с дължина 25 километра и включва 23 моста и виадукти.