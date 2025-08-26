Тръмп отново отправи предупреждение към Русия

НАТО изпрати два изтребителя "Юрофайтър" от Германия заради неочаквано приближаване на руски разузнавателен самолет над Балтийско море.

Машината "Илюшин Ил-20М" е летяла в радиомълчание.



Американският президент ДоналдТръмп отново предупреди Русия, че ако не спре войната, ще има големи последици. Тръмп заяви, че Съединените щати вече не финансират Украйна, но се опитват да прекратят войната.

Володимир Зеленски днес се срещна с висши британски военни, началник щабове на отбраната и на военновъздушните сили.

Началникът на кабинета на украинския президент и шефът на Съвета за национална сигурност на Украйна са в Катар, за среща с министъра на отбраната на страната.