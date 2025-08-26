Световна седмица на водата в Стокхолм

В Стокхолм започва Световната седмица на водата. Тази годишна конференция е основна платформа за обсъждане на глобални водни въпроси и решения, свързани с устойчивото управление на водните ресурси.

Тема за тази година е „Вода за климатични действия“, защото водата играе ключова роля в климатичните промени — както като фактор, така и като решение. По време на събитието ще се обсъжда как водните ресурси влияят на климатичните промени и ролята на водата в намаляване на емисиите на парникови газове.

Събитието предлага възможности за участие на младежи, които се интересуват от екология, климатични промени и устойчиво развитие. Можете да се включите в него онлайн през официалния сайт на Световната седмица на водата.