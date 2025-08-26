БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Световна седмица на водата в Стокхолм

В Стокхолм започва Световната седмица на водата. Тази годишна конференция е основна платформа за обсъждане на глобални водни въпроси и решения, свързани с устойчивото управление на водните ресурси.

Тема за тази година е „Вода за климатични действия“, защото водата играе ключова роля в климатичните промени — както като фактор, така и като решение. По време на събитието ще се обсъжда как водните ресурси влияят на климатичните промени и ролята на водата в намаляване на емисиите на парникови газове.

Събитието предлага възможности за участие на младежи, които се интересуват от екология, климатични промени и устойчиво развитие. Можете да се включите в него онлайн през официалния сайт на Световната седмица на водата.

Новините 26.08.2025г.
Новините 26.08.2025г.
Дефтоунс с нов албум Дефтоунс с нов албум
Чете се за: 00:40 мин.
Колдплей мислят за екологията Колдплей мислят за екологията
Чете се за: 00:57 мин.
Лабрадорът Манта Лабрадорът Манта
Чете се за: 01:25 мин.
Астрономическо почистване ,,Black Moon'' Астрономическо почистване ,,Black Moon''
Чете се за: 00:30 мин.
Послание от Папа Лъв XIV с призив за мир Послание от Папа Лъв XIV с призив за мир
Чете се за: 00:20 мин.

Паскал ще бъде екстрадиран от Сърбия
Паскал ще бъде екстрадиран от Сърбия
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки Бързи и нагли - а вече и с отнети книжки: СДВР се задейства срещу влогърите от среднощните гонки
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
От 2,90 на 11 лева: Ще поскъпне ли посещението при личния лекар? От 2,90 на 11 лева: Ще поскъпне ли посещението при личния лекар?
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Да виждаш със сърцето: Историята на Верка и нейните рози, която...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Дежавю: Пак обещават да стигаме до морето с влак за три часа
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
ВиК екипи от цялата страна ще установяват течове и кражби на вода в...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Премиерът вдигна жълт картон на областния управител на Плевен
Чете се за: 06:27 мин.
У нас
