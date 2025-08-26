Водна криза в Плевен

В Плевен се провежда спешна среща на Областния щаб за да се набележат мерки за справяне с водната криза в областта.

Започнаха и проучвателни сондажи за нови водоизточници.Ловеч и Тетевен също вече са воден режим. Това са сред най-засегнатите райони от безводио у нас. Много сериозни проблеми с водоснабдяването се наблюдават още в Благоевград, Кюстендил, Търговище, Велико Търново, и Перник. През това лято на воден режим са над 260 000 души в 283 села и няколко града.

Затова миналата седмица Народното събрание инициара създаването на Национален борд по водите, който да помогне за преодоляване на водната криза у нас.