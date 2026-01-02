Японският император поздрави народа за Нова година

Японският император Нарухито и съпругата му – императрица Масако, поздравиха хиляди хора за Нова година от двореца в Токио. По традиция те се появиха пред събралите се в Източния парк, който обикновено е затворен за посетители.

Заедно с тях бяха и други членове на императорското семейство – дъщеря им принцеса Айко, престолонаследникът принц Акисино със съпругата си, както и бившият император Акихито и съпругата му Мичико. За първи път в церемонията участва и принц Хисахито, който наскоро навърши пълнолетие.

В речта си император Нарухито каза, че съчувства на хората, пострадали от природни бедствия през изминалата година, и пожела мир и спокойствие на всички. Той подчерта колко е важно хората по света да се разбират и да живеят в мир.

Императорът няма политическа власт, но е символ на единството на Япония. Той и семейството му често говорят за мир и разбирателство, особено в периоди на глобални конфликти.