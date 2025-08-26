Скокове от скали в Созопол

Туристи скачат от почти 20 метра на нос „Агалина“ край Созопол.

Той е популярно място за търсачите на силни усещания. Но има сериозен риск за живота на младите хора, още повече преди дни имаше трагичен инцидент, при който загона 22-годишно момче от Узбекистан,а неговата 18-годишна приятелка от Украйна едва бе спасена.

Общината Созопол предприема мерки - на три места край скалите вече има спасителни пояси и въжета.Ще сложат и предупредителни табели.

Кметът на Созопол, Тихомир Янакиев, подчертава, че хората сами трябва да носят отговорност за безопасността си.

Рискът за живота при такива скокове е реален – дори опитни скачащи могат да се наранят сериозно.

Морето може да е опасно, заради бурни води, скалисто дъно или скрити препятствия.