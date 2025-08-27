Нови правила за атракционите: Държавата затяга контрола след трагедията в Несебър

Правителството ще разгледа предложенията за новите правила за контрол над атракционните.

До днес министерства и институции трябваше да представят своите идеи в Министерски съвет. Сред основните регулации са: режимите, при които ще работят операторите, стандартите за безопасност, както и обученията и сертификацията на инструктори и водачи на различните видове атракциони.

Предвижда се и забрана за управление на джет от лица без свидетелство за управление и на такива под 18-годишна възраст. Новите правила се изготвят след трагедията с парасейлинг, при която в Несебър загина 8-годишно момче.