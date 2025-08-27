МС ще предложи днес Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

Кабинетът ще предложи Мирослав Рашков за главен секретар на МВР. Предложението ще бъде одобрено на заседанието на МС и след това ще бъде изпратено за окончателното одобрение на президента Румен Радев.

В момента Рашков е изпълняващ функциите главен секретар на МВР. Номинацията да оглави поста за постоянно премиерът аргументира с политическата му неутралност и професионализма му да води структурите на вътрешното ведомство. Очаква се днес правителството да одобри предложенията за посланици, включително и за Вашингтон.