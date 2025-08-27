На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на "Софийска вода"

КЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на новите общи условия на "Софийска вода".

Част от промените в общите условия за работата на ВиК дружеството включват край на хартиените съобщения по входовете на блоковете за отчитане на водомерите на клиентите. Вместо това ще се изпращат съобщения по електронните пощи на абонатите, които получават електронни фактури.

Останалите столичани ще могат да се информират за графика на отчетите от сайта на дружеството. Това трябва да се случва не по-късно от 3 дни преди датата за отчет. Новите общи условия бяха утвърдени от Столичния общински съвет на последното редовно заседание