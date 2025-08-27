БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На открито заседание КЕВР решава за новите общи условия на "Софийска вода"

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Част от промените включват край на хартиените съобщения по входовете на блоковете за отчитане на водомерите на клиентите

Снимка: Pixabay
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
КЕВР ще проведе открито заседание за разглеждане на новите общи условия на "Софийска вода".

Част от промените в общите условия за работата на ВиК дружеството включват край на хартиените съобщения по входовете на блоковете за отчитане на водомерите на клиентите. Вместо това ще се изпращат съобщения по електронните пощи на абонатите, които получават електронни фактури.

Останалите столичани ще могат да се информират за графика на отчетите от сайта на дружеството. Това трябва да се случва не по-късно от 3 дни преди датата за отчет. Новите общи условия бяха утвърдени от Столичния общински съвет на последното редовно заседание

#„Софийска вода“ #отчет #КЕВР

