Румен Радев ще бъде на официално посещение в Германия

Президентът Румен Радев ще бъде на работно посещение в Германия. Днес той ще участва в церемонията по откриването на високотехнологичен завод по покана на изпълнителния директор на най-големия отбранителен концерн в Европа "Райнметал" - Армин Папергер.

Визитата е продължение на срещата между Румен Радев и Армин Папергер по време на Мюнхенската конференция по сигурността през месец февруари тази година. Тогава двамата набелязаха конкретни области за сътрудничество с българската отбранителна индустрия и наука. През март Армин Папергер посети България по покана на българския държавен глава и проведе срещи с водещи представители на отбранителната индустрия и на изпълнителната власт.