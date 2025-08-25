БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Президентът Румен Радев заминава на визита в Германия

Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Държавният ни глава ще се срещне с колегата си Франк-Валтер Щайнмайер

президентът румен радев заминава визита германия
Президентът Румен Радев ще бъде на работно посещение във Федерална република Германия на 27 и 28 август, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. В Берлин Румен Радев ще се срещне със своя колега президента Франк-Валтер Щайнмайер.

По покана на изпълнителния директор на най-големия отбранителен концерн в Европа "Райнметал" Армин Папергер президентът Румен Радев ще участва в официалната церемония по откриване на високотехнологичен завод в Унтерлюс, Долна Саксония.

Визитата на българския държавен в Германия е продължение на срещата между Румен Радев и Армин Папергер по време на Мюнхенската конференция по сигурността през февруари тази година, на която бяха определени конкретни области за инвестиционно и индустриално сътрудничество с българската отбранителна индустрия и наука. В резултат на тази среща през март Армин Папергер посети България по покана на българския държавен глава и в президентската институция се срещна с водещи представители на отбранителната индустрия и изпълнителната власт.

В края на юли министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов представи концепция за създаване на съвместно дружество между ВМЗ и "Райнметал".

