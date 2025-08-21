БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг:...
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в...
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала...
Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Спорт
"Сините" показаха зъби срещу нидерландците, но се отдалечиха от групите в Лигата на конференциите.

Левски се сгромоляса за 6 минути срещу АЗ Алкмаар
Снимка: startphoto.bg
Левски се отдалечи от групите на Лигата на конференциите. Селекцията на Хулио Веласкес отстъпи пред АЗ Алкмаар с 0:2 в първа среща от плейофите, изиграна на Националния стадион "Васил Левски".

В автори на попадения за нидерландците се превърнаха Ибрахим Садик и Трой Парът, които се разписаха в началото на второто полувреме в рамките на 6 минути. "Сините" имаха своите аргументи, особено през второто полувреме, когато удариха греда, но пропукването на старта ги лиши да потеглят да се преборят за по-добър резултат срещу състава, воден от Маартен Мартенс Така столичани ще трябва да наваксват два гола пасив срещу класния си съперник на нидерландска земя, за да съхранят някакви мечти за следващата фаза в третия по сила турнир.

Реваншът ще бъде изигран на 28 август (четвъртък) в Алкмаар.


Домакините се опитаха да наложат своята воля и териториално надмощие във встъпителните минути. Гостите обаче първи стигнаха до сериозна опасност. Това се случи в 15-та минута, когато Трой Парът изведе Меес де Виит и последният стреля към десния ъгъл, но неговият опит бе неточен.

Впоследствие битката се пренесе в средата на терена и чистите положения липсваха от двете страни.

Впоследствие битката се пренесе в средата на терена и чистите положения липсваха от двете страни. В 36-та минута нидерландците отново стигнаха до положение, този път дело на Исак Стейнер Йенсеен, но и неговият шут премина доста далече от дясната греда.

В края на полувремето Йенсен пробва своя късмет и отправи далечен изстрел, с който отново не притесни вратата, пазена от Светослав Вуцов. По този начин двата отбора се оттеглиха на почивката при 0:0.

„Сините“ поставиха начало на второто полувреме с първата опасност за тях от началото на мача. Удар на Евертон Бала от далечна дистанция премина покрай вратата на Роме-Джейдън Овусу-Одуро.

В 47-та минута Йенсен изпълни пряк свободен удар, който се оказа неточен и не застраши Вуцов.

В 56-та минута „синята“ отбрана се пропука. Алешандре Пенетра подаде на Йенсен и той от своя страна центрира към Ибрахим Садик, който надскочи защитата на домакините и с глава разстреля Вуцов за 1:0 в полза на отбора от Алкмаар.

2 минути по-късно тимът от „Герена“ можеше да постави равенството на таблото. Борислав Рупанов открадна топката и подхвана бърза атака, при която намери в наказателното поле Марин Петков. Последният се намираше сам на отлична позиция, но неговият удар бе спасен от Овусу-Одуро.

В 62-та минута участникът в Ердивизи нанесе втори удар. Йенсен нахлу в наказателното поле и подаде на Пеер Коопмайрес. Той стреля, но Вуцов спаси. Топката си върна в крака на Трой Парът, който не сбърка и топката се озова за втори път във вратата на българите.

14 минути след това Овусу-Одуро не успя да се справи, а Рупанов не успя да отправи изстрел към опразнената врата.

Впоследствие тимът от „Герена“ изпусна златен шанс да върне едно попадение. Бала стрела от доста далечна дистанция при пряк свободен удар, но Овусу-Одура спаси авторитетно и топката се отби в гредата.

В четвъртата минута на добавенто време се стигна до сериозно разбъркване в наказателното поле на нидерландците, а то завърши с удар на Бала. Българите имаха претенции за дузпа за игра с ръка, но такава нямаше и последва последният съдийски сигнал.

#УЕФА Лига на конференциите 2025/26 #ФК АЗ Алкмаар #ПФК Левски София

