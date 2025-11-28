Абърдийн и Димитър Митов спечелиха втората си точка в Лигата на конференциите при равенството с Ноа

Абърдийн спечели втората си точка в Лигата на конференциите, след като завърши 1:1 при домакинството си на Ноа от Армения в мач от 4-ия кръг. Българският национал Димитър Митов бе титуляр на вратата на шотландците.

Абърдийн имаше превъзходство през първата част и Кевин Нисбет даде аванс на своя тим в 45-ата минута. Ноа изравни в 52-ата минута чрез Мулахюсеинович.

Кристъл Палас допусна първа загуба от края на октомври, след като отстъпи с 1:2 при гостуването си на Страсбург. Лондончани водеха на почивката след гол в 35-ата минута на Тайрик Мичъл. Домакините стигнаха до пълен обрат през втората част чрез Емануел Емага и Самир Ел Мурабет.

Фиорентина загуби с 0:1 домакинството си от АЕК Атина. Единственото попадение бе дело на Мият Гачинович.

Останалите резултати с начален час 22:00:

Дрита (Косово) - Шкендия (Република Северна Македония) – 1:0

Ягелония (Полша) - КуПС Куопио (Финландия) – 1:0

Брейдаблик (Исландия) - Самсунспор (Турция) – 2:2

Риека (Хърватия) - АЕК Ларнака (Кипър) – 0:0

Шамрок Роувърс (Ирландия) - Шахтьор Донецк (Украйна) – 1:2

Легия Варшава (Полша) - Спарта Прага (Чехия) – 0:1