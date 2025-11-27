Гидженов показа 7 жълти картона при победа на Омония в Лигата на конференциите

Омония Никозия (Кипър) се наложи с 2:0 над Динамо Киев (Украйна) в мач от 4-ия кръг на основната фаза в Лигата на конференциите.

Главен съдия на срещата бе Радослав Гидженов, който отсъди дузпа за домакините в 34-ата минута, с която Семедо даде аванс на своя тим. Българският рефер вдигна и общо седем жълти картона. Крайното 2:0 оформи Ангелос Неофуту в 59-ата минута.

В друга среща Слован Братислава (Словакия) направи пълен обрат с 2:1 като домакин на Райо Валекано (Испания).

Румънският Университатя Крайова също записа престижна победа с 1:0 над Майнц 05 (Германия).

Останалите резултати:

АЗ Алкмаар (Нидерландия) - Шелбърн (Република Ирландия) 2:0

Зрински Мостар (Босна и Херцеговина) - Хекен (Швеция) 2:1

Лех Познан (Полша) - Лозана (Швейцария) 2:0

Ракув Ченстохова (Полша) - Рапид Виена (Австрия) 4:1

Сигма Оломоуц (Чехия) - Целие (Словения) 2:1

Хамрун Спартанс (Малта) - Линкълн Ред Импс (Гибралтар) 3:1