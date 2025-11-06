Абърдийн с Димитър Митов завоюва първа точка в Лигата на конференциите

Абърдийн (Шотландия) спечели първа точка в Лигата на конференциите, след като завърши 0:0 при гостуването си на АЕК Ларнака (Кипър) в мач от 3-ия кръг. Българският национал Димитър Митов бе титуляр на вратата на шотландците.

Двубоят бе двуостър, но и двата тима направиха пропуски пред противниковите врати. Митов направи ключови спасявания за шотландците през втората част.

С гол в добавеното време Майнц 05 (Германия) победи Фиорентина с 2:1 (Италия). Резервата за германците Жае Сун-Лий даде асистенция и отбеляза решителния гол. Последният в Серия А се прояви отново след уволнението на Стефано Пиоли, но все пак има 6 точки в надпреварата.

В 16-ата минута италианците поведоха в резултата, когато Симон Сом с мощен удар матира Робин Центнер. След подновяването на играта Майнц 05 изравни чрез Бенедикт Холербах, а в 95-ата минута Жае Сун-Лий донесе радост на препълнените трибуни.

Останалите резултати от ранните мачове:

Спарта Прага (Чехия) - Ракув Ченстохова (Полша) - 0:0

АЕК Атина (Гърция) - Шамрок Роувърс (Република Ирландия) - 1:1 (Лука Йович 90'; Греъм Бърк 21')

Ноа (Армения) - Сигма Оломуц (Чехия) - 1:2 (Нардин Мулахусейнович 21'; Филип Славичек 10', Абдулай Сила 24')

КуПС (Финландия) - Слован Братислава (Словакия) - 3:1 (Клинтън Антуи 41', Пьотр Паржишек 48', Яко Оксанен 81'; Нино Марчели 3')

Целие (Словения) - Легия Варшава (Полша) - 2:1 (Никита Йосифов 72', Жан Карничник 77'; Каспер Урбански 17')

Самсунспор (Турция) - Хамрун Спартанс (Малта) - 3:0 (Карло Холсе 18', Емре Кълънч 58', Мариус Муандилмаджи 77')

Шахтьор Донецк (Украйна) - Брейдаблик (Исландия) - 2:0 (Артьом Бондаренко 28', Кауа Елиас 65')