АЕК вкара шест гола във вратата на Димитър Митов при успех над Абърдийн

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
Обзор на ранните мачове в Лигата на конференциите.

АЕК Димитър Митов Абърдийн
Снимка: БТА
Отборът на Абърдийн, на чиято врата пази българският страж Димитър Митов, загуби с 0:6 визитата си на АЕК Атина в мач от втория кръг на груповата фаза на Лигата на конференциите.

Шотландският тим показа изключително слаба игра, допусна огромен брой непредизвикани грешки в защита и единствено късметът, гредите и няколко добри намеси на българския национал спасиха гостите от това да допуснат двуцифрен брой попадения.

Още до 27-мата минута АЕК водеше с 3:0. Два гола вкара Абубакари Койта, а по веднъж за успеха на гръцкия тим се разписаха Никлас Елиасон, Разван Марин, Лука Йович и Дерек Кутеса. Играчите на АЕК отправиха 27 удара към вратата на Митов, от които десет точни и създадоха 11 големи шанса за гол.

За Абърдийн това е втора загуба и с нея тимът се закотви на последното 36-о място в класирането, докато АЕК вече има 3 точки.

Еднолично начело поне за около два часа излезе тимът на Фиорентина, който победи Рапид с 3:0 във Виена. Чер Ндур през първото полувреме и Един Джеко и Алберт Гудмундсон през второто вкараха за "виолетовите", които все още нямат победа в италианското първенство, но са безгрешни на европейската сцена.

С попадение от дузпа в 103-ата минута испанският Райо Валекано стигна до равенство 2:2 като гост на шведския Хекен. Мадридчани поведоха още в 15-ата минута чрез Алваро Гарсия, но чрез Юлиус Линдберг и Исак Брусберг Хекен стигна до обрат до 55-ата минута. В стотната минута главният съдия Антони Бандич отсъди дузпа за Райо, която Андрей Рациу превърна в гол за крайното 2:2.

С победата се размина и френският Страсбург, който завърши 1:1 като домакин на Ягелония. Полският тим поведе в 53-ата минута чрез Алехандро Посо, но единадесет минути преди края Хоакин Паничели спаси точката за домакините.

