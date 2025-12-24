Американската телевизионна знаменитост Марта Стюарт стана съсобственик на футболния Суонси Сити

Американската бизнесдама и телевизионна звезда Марта Стюарт се присъедини към Суонси Сити като съсобственик, обявиха от уелския футболен клуб.

Стюарт - първата жена милиардер в Съединените щати, присъства като гост при победата на Суонси с 2:1 над Рексъм в двубой от Чемпиъншип миналия петък.

„Много сме развълнувани да приветстваме Марта на борда. Знаем, че преживяването на мача в петък вечер на живо само е увеличило нейния ентусиазъм и очакване да бъде част от Суонси Сити“, се казва в изявление на клуба.

Стюарт е поредната знаменитост, която става миноритарен съсобственик на клуба, подобно на американския рапър Снуп Дог. Лука Модрич също е миноритарен съсобственик, като носителят на „Златната топка“ се присъедини през април.

Тимът на Суонси е 19-ти във временното класиране в Чемпиъншип, а в следващия си двубой се изправя срещу лидера Ковънтри.