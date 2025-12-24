Юрген Клинсман: Мондиал 2026 ще бъде маратон и огромно предизвикателство за всички отбори

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Легендата на футбола заяви, че е възможно Германия да поднесе изненада и да вземе титлата.

юрген клинсман мондиал 2026 маратон огромно предизвикателство всички отбори
Снимка: БТА
Слушай новината

Бившият селекционер на германския национален отбор Юрген Клинсман вярва, че страната има шанс да спечели Мондиала догодина. Клинсман заяви пред телевизия Sky Sports, че световното първенство ще бъде голямо предизвикателство за всички, но той смята Германия за претендент за трофея.

„Всичко е възможно. Германия е сред фаворитите, заедно с другите големи европейски нации. След това са двете мега-държави Бразилия и Аржентина, които също ще имат думата“, заяви 61-годишният специалист.

„Този ​​турнир ще бъде огромно предизвикателство за всички участващи отбори - ще бъде маратон. И защо да не минем през този маратон до края и може би да направим огромната изненада да станем световни шампиони“, каза още той.

Юрген Клинсман спечели с Германия световното първенство през 1990 г. и Евро 1996 като футболист. Той беше селекционер на националния тим на страната при домакинския турнир през 2006-а, завършвайки трети. Клинсман се завърна като старши треньор на САЩ през 2014-а, когато Германия спечели последната си титла под ръководството на бившия му асистент Йоаким Льов.

Четирикратният шампион Германия беше елиминиран в груповата фаза на последните две световни първенства през 2018-а и 2022 година.

