14-тото издание на "Нощ на литературата" осветява 11 точки в България

14-тото издание на инициативата "Нощ на литературата" осветява 11 точки в България. Страната ни се включва в европейската инициатива за 14-ти път.

В София, Варна, Велико Търново, Видин, Габрово, Добрич, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Русе и село Чавдар читателите ще чуят откъси от 22 съвременни европейски книги, преведени на български език.

Програмата включва 22 заглавия от 20 държави. Сред тях са две книги, написани на български език, една от авторка с български произход, както и произведения, посветени на важни годишнини. Жанровото разнообразие обхваща романи, разкази и поезия, със специален фокус върху младежката литература.