БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

14-тото издание на "Нощ на литературата" осветява 11 точки в България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
Деца
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

14-тото издание на инициативата "Нощ на литературата" осветява 11 точки в България. Страната ни се включва в европейската инициатива за 14-ти път.

В София, Варна, Велико Търново, Видин, Габрово, Добрич, Ловеч, Пазарджик, Пловдив, Русе и село Чавдар читателите ще чуят откъси от 22 съвременни европейски книги, преведени на български език.

Програмата включва 22 заглавия от 20 държави. Сред тях са две книги, написани на български език, една от авторка с български произход, както и произведения, посветени на важни годишнини. Жанровото разнообразие обхваща романи, разкази и поезия, със специален фокус върху младежката литература.

Последвайте ни

ТОП 24

Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
1
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния квартал „Хаджи Димитър“
2
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния...
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона?
3
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в...
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
4
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел
5
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото...
3-годишно дете избяга от детска градина в София
6
3-годишно дете избяга от детска градина в София

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: У нас

„Made in EU“ получи голямата награда на фестивала „Златна роза“
„Made in EU“ получи голямата награда на фестивала „Златна роза“
Всяко училище само ще определя как да прилага забраната за телефони в училище Всяко училище само ще определя как да прилага забраната за телефони в училище
Чете се за: 01:00 мин.
3-годишно дете избяга от детска градина в София 3-годишно дете избяга от детска градина в София
Чете се за: 00:32 мин.
Кола навлезе в насрещното и блъсна няколко автомобила в София Кола навлезе в насрещното и блъсна няколко автомобила в София
Чете се за: 00:17 мин.
Държавата праща бутилирана вода за Свищов и Плевен Държавата праща бутилирана вода за Свищов и Плевен
Чете се за: 00:47 мин.
Новините 24.09.2025 г. Новините 24.09.2025 г.
Чете се за: 00:17 мин.

Водещи новини

"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело, "Възраждане" и "ДПС – Ново начало" в битка за второто място
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
По света
3-годишно дете избяга от детска градина в София 3-годишно дете избяга от детска градина в София
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
На фокус в кулоарите: За казана в ада, дяволите и завалиите На фокус в кулоарите: За казана в ада, дяволите и завалиите
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Водната криза: Правителството отпуска бутилирана вода за Плевен и...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Тръмп в борба с "левия тероризъм": Твърди, че има...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Георг Георгиев беше домакин на работен обяд на външните министри на...
Чете се за: 03:20 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ