Слънцето отстъпва на силния вятър, студа и дъжда

Валежите днес ще са все още слаби и само на отделни места - главно в западните и в югоизточните райони от страната, също и в планините в Югозападна България, където ще има и гръмотевици. В югозападните части ще остане топло с температури около 28°-30°, докато в североизточните и по Черноморието ще паднат до около 20°.

Причината е североизточният вятър. Ще бъде предимно умерен, но в Дунавската равнина и в източните райони от страната ще е временно силен. Там се очакват пориви до близо 90км/ч.

И през следващото денонощие облачността ще е по-често значителна. Сутринта ще е все така хладно - минималните температури ще са между 10° и 15°.

Дневните вече навсякъде ще се понижат и ще са в диапазона от 18° до 23°. Валежи от дъжд се очакват на места в Западна България, както и в крайните югоизточни райони от страната. Вятърът ще бъде умерен, в Източна България все така силен, все още с посока от изток-североизток. На изток остава в сила предупреждение жълт код.

По Черноморието облачността ще е променлива, по-значителна над южното крайбрежие, където ще превали и дъжд. Ще духа силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Вълнението на морето ще остане умерено - 3-4 бала.

В планините ще е облачно с валежи от дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин дъжд и сняг. Ще бъде много ветровито с умерен, временно силен източен вятър.

Ще бъде облачно и през почивните дни. Само на отделни места, главно в Западна България и в югоизточните райони, слабо ще превалява.

В Северна и в Източна България ще остане много ветровито. Температурите ще се понижат още и в неделя минималните ще бъдат предимно между 7° и 12°, а максималните от 16° до 21°.

Без особена промяна ще се задържи и в началото на новата седмица. Повече райони с валежи се очакват в понеделник, а във вторник ще са на малко места и по-слаби.

Вятърът ще отслабне, но застудяването ще продължи с дневни температури във вторник около 15°.