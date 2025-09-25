БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във...
Чете се за: 01:57 мин.
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Военни кораби от Испания и Италия в помощ на флотилията за Газа

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Запази

След нова атака с дронове

флотилия Газа Испания Италия военни кораби
Снимка: БТА
Слушай новината

Италия и Испания изпращат военни кораби в защита на хуманитарната флотилия, която пътува към Газа. Решението на Рим и Мадрид дойде след атака с дронове край остров Крит.

Премиерите Педро Санчес и Джорджия Мелони изказаха различни мотиви. Мелони нарече мисията,в която участват Грета Тунберг и пропалестински активисти, безразсъдна и призова доставките да се предадат на църква в Кипър. А испанският премиер изпраща кораб в защита на испански граждани, пътуващи с флотилията.

Флотилията беше атакувана с дронове край бреговете на Гърция във вторник вечерта. Няколко часа преди да произнесе речта си пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че целта на хуманитарната флотилия е не точно да достави помощ, а да привлече вниманието на международната общност. Мелони обеща Италия да достави помощи на палестинците в Газа без да се излагат на риск човешки животи.

"Това е опасно и безотговорно. Няма нужда да се рискува нечий живот няма нужда да се влиза във военна зона, за да се доставят помощи, които италианското правителство и съответните власти могат да доставят в рамките на часове", заяви италианският премиер Джорджа Мелони.

Часове след решението на Мелони към мисията за опазване на флотилията се включи и Испания.

"Нашите граждани имат право да плават по Средиземноморието в безопасни условия. Ще изпратим военен кораб от Картагена с всички нужни ресурси в случай, че се наложи да се помогне на хуманитарната флотилия и да се извърши спасителна операция", допълни испанският премиер Педро Санчес.

Не е ясно кой стои зад атаката с дронове. Израел многократно разкритикува акцията с флотилията и заяви, че тя обслужва целите на Хамас. Италия е страна от Г-7, която все още не е признала Палестина, но заяви, че Израел няма право да пречи на създаването ѝ.

Премиерът Джорджа Мелони подкрепи и поредното предложение на Доналд Тръмп за примирие в региона, което той представи във вторник на делегатите в ООН от Катар, Египет и Саудитска Арабия.

Американски медии съобщават, че предложението за примирие на Вашингтон включва управлението на Газа без Хамас, освобождаването на всички заложници, както и постепенното отдръпване на Израел от територията.

Израелският премиер Нетаняху отпътува за Ню Йорк, където ще произнесе реч пред Общото събрание на ООН.

"Ще кажа нашата истина – на израелските граждани и на израелската отбрана. Ще заклеймя лидерите, които искат да подарят на убийци държава в сърцето на израелската земя. Това няма да се случи", каза Бенямин Нетаняху, премиер на Израел.

Израелската сухопътна офанзива все повече се разширява, като Би Би Си съобщава за забелязани танкове в най-големия град в Ивицата Газа.

#флотилия #Испания #Газа #военни кораби #Италия

Последвайте ни

ТОП 24

Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
1
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния квартал „Хаджи Димитър“
2
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния...
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона?
3
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в...
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
4
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел
5
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото...
3-годишно дете избяга от детска градина в София
6
3-годишно дете избяга от детска градина в София

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Европа

Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Испания изпраща военен кораб в защита на хуманитарната флотилия за Газа Испания изпраща военен кораб в защита на хуманитарната флотилия за Газа
Чете се за: 00:45 мин.
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Чете се за: 00:55 мин.
Самолет с испанския военен министър преживя GPS смущения над Калининград Самолет с испанския военен министър преживя GPS смущения над Калининград
Чете се за: 01:37 мин.
Тръмп: Русия е "хартиен тигър", Украйна може да победи Тръмп: Русия е "хартиен тигър", Украйна може да победи
Чете се за: 04:22 мин.
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело, "Възраждане" и "ДПС – Ново начало" в битка за второто място
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във властта, символ на която е Пеевски Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във властта, символ на която е Пеевски
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
По света
3-годишно дете избяга от детска градина в София 3-годишно дете избяга от детска градина в София
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
На фокус в кулоарите: За казана в ада, дяволите и завалиите
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Водната криза: Правителството отпуска бутилирана вода за Плевен и...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Тръмп в борба с "левия тероризъм": Твърди, че има...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ