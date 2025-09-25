Военни кораби от Испания и Италия в помощ на флотилията за Газа

Италия и Испания изпращат военни кораби в защита на хуманитарната флотилия, която пътува към Газа. Решението на Рим и Мадрид дойде след атака с дронове край остров Крит.

Премиерите Педро Санчес и Джорджия Мелони изказаха различни мотиви. Мелони нарече мисията,в която участват Грета Тунберг и пропалестински активисти, безразсъдна и призова доставките да се предадат на църква в Кипър. А испанският премиер изпраща кораб в защита на испански граждани, пътуващи с флотилията.

Флотилията беше атакувана с дронове край бреговете на Гърция във вторник вечерта. Няколко часа преди да произнесе речта си пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че целта на хуманитарната флотилия е не точно да достави помощ, а да привлече вниманието на международната общност. Мелони обеща Италия да достави помощи на палестинците в Газа без да се излагат на риск човешки животи.

"Това е опасно и безотговорно. Няма нужда да се рискува нечий живот няма нужда да се влиза във военна зона, за да се доставят помощи, които италианското правителство и съответните власти могат да доставят в рамките на часове", заяви италианският премиер Джорджа Мелони.

Часове след решението на Мелони към мисията за опазване на флотилията се включи и Испания.

"Нашите граждани имат право да плават по Средиземноморието в безопасни условия. Ще изпратим военен кораб от Картагена с всички нужни ресурси в случай, че се наложи да се помогне на хуманитарната флотилия и да се извърши спасителна операция", допълни испанският премиер Педро Санчес.

Не е ясно кой стои зад атаката с дронове. Израел многократно разкритикува акцията с флотилията и заяви, че тя обслужва целите на Хамас. Италия е страна от Г-7, която все още не е признала Палестина, но заяви, че Израел няма право да пречи на създаването ѝ.

Премиерът Джорджа Мелони подкрепи и поредното предложение на Доналд Тръмп за примирие в региона, което той представи във вторник на делегатите в ООН от Катар, Египет и Саудитска Арабия.

Американски медии съобщават, че предложението за примирие на Вашингтон включва управлението на Газа без Хамас, освобождаването на всички заложници, както и постепенното отдръпване на Израел от територията.

Израелският премиер Нетаняху отпътува за Ню Йорк, където ще произнесе реч пред Общото събрание на ООН.

"Ще кажа нашата истина – на израелските граждани и на израелската отбрана. Ще заклеймя лидерите, които искат да подарят на убийци държава в сърцето на израелската земя. Това няма да се случи", каза Бенямин Нетаняху, премиер на Израел.

Израелската сухопътна офанзива все повече се разширява, като Би Би Си съобщава за забелязани танкове в най-големия град в Ивицата Газа.